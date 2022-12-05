Türkiye Sigorta’dan 400 bin TL'lik bağış

Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu olan İstanbul Maratonu’nun 44.’sü, bu yıl 60 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti. Maratona 233 koşucu ile katılan Türkiye Sigorta çalışanlarından, aralarında Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli’nin de olduğu 153 gönüllü, hem çeşitli sivil toplum kuruluşları yararına koşup hem de yürüttükleri bağış kampanyaları ile çok sayıda dernek ve vakfa destek topladı.

Türkiye Sigorta çalışan gönüllüleri, 1.986 bağışçıyla toplam 425.705 TL bağışı ilgili kurumlara ulaştırdı. Türkiye Sigorta’nın bağış ulaştırdığı kurumlar arasında Darüşşafaka Cemiyeti’nden KAÇUV’a, Türk Eğitim Derneği’nden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na, Kansersiz Yaşam Derneği’nden UNICEF’e kadar çok sayıda dernek ve vakıf yer alıyor.