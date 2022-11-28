Türkiye üretici cenneti haline gelecek

2018 yılından bu yana yazılımsal ve operasyonel süreçlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren ShipEntegra, e-ihracatı kolaylaştırma vizyonu ile e-ihracatın tabana yayılması için kolları sıvadı. Etsy, Amazon, AliExpress, Walmart gibi 20’den fazla dev e-ticaret pazaryerinin partneri olan ShipEntegra, aynı zamanda “Etsy’de Tanınan İlk Türk Lojistik Teknoloji Şirketi’’ olarak dikkat çekiyor. E-ihracatın her alanında kullanıcılarının ihtiyaçlarına çözüm getirmek için çalışan ShipEntegra, pazaryeri entegrasyonu, e-ticaret lojistiği ve fullfillment hizmetlerine ek olarak PrinWork ile Türk üreticilerini online global satıcılarla buluşturan özel bir proje başlattı.

‘’Yerelde üretin, globalde satın’’

Türkiye’de e-ihracat odaklı üretim yapan işletmeleri desteklemek için yola çıktıklarını belirten ShipEntegra ve PrinWork Ceo’su Ali Ceylan, “Türkiye’deki e-ihracat üreticisini, global satıcı ile buluşturan bir platform oluşturmak için PrinkWork’u geliştirdik. Buradaki ilk hedefimiz mevcut satıcının daha aktif satış yapabilmesini sağlamak. İkinci hedefimiz de ShipEntegra ile uluslararası piyasalarda sağladığımız güven ortamı sayesinde doğru üretici ve doğru satıcıyı buluşturarak mevcutta işleyen çarkın daha verimli hale gelmesini sağlamak. Bu kapsamda ulaşmak istediğimiz nokta, yurt dışında satış yapan firmaların ürettirmek istediği ürünleri Türkiye’den temin edebilmesini sağlayarak hem ülkemizin ihracatını dolayısıyla istihdamını artırmak, hem de Türkiye'yi, global pazarda bir üretim merkezi haline getirmektir. Tecrübelerimiz bize gösteriyor ki üreticiler üretmeyi iyi biliyor ama satamıyor, satıcılar da satmayı biliyor ama güvenilir e-ihracat odaklı kaliteli üreticileri bulamıyor. Numune sipariş veremedikleri için bazı riskler almak durumunda kalıyorlar. Bu da uçsuz bucaksız dijital dünyada e-ihracatın önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

"Platformda yer alan üreticiler özenle seçiliyor"

Her ülkenin gün gün değişen bir alışveriş trendi olduğunu ve bu trendlerin belli platformlar tarafından takip edilebildiğini belirten Ceylan, “Malum olduğu üzere e-ihracat sektöründe trendleri yakalamak oldukça önemli. Biz PrinWork ile trendleri takip ederek üretimlerini ve satışlarını bu yönde şekillendirip e-ihracatlarını büyütmelerini ve hız kazanmalarını hem üretici hem de tüketiciye garanti ediyoruz. Örneğin Amerika’da belli dönemlerde tercih edilen ürünleri ya izlenen bir filmden ya da gündemde olan bir konudan etkilenerek ortaya çıkan ürün talebini üreticimize bildirip, o ürünleri PrinWork’te ön plana çıkartıyoruz ve satıcıların da bu ürünleri Türkiye’deki üreticilerimizden temin etmelerini sağlıyoruz. Özellikle belirtmemiz gereken bir nokta var ki o da platformda yer alan üreticiler özenle seçiliyor ve numune gönderme kolaylığı ile hem üretici hem online satıcıya güvenli bir ortam sunuyoruz. Oluşturulan bu güven ortamı aynı zamanda para ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Türkiye’de e-ihracatta yolun çok başındayız. E-ihracat pandemi ile oldukça hız kazandı biz de bu proje ile çok daha fazla hız kazandırmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.