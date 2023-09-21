Türkiye Vodafone Vakfı ‘Yeşil Gezegen’ projesini hayata geçirdi

Proje kapsamında ‘İklim Dostu Kentler’ temalı yeni fikir maratonu da düzenlendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yoksulluk, sağlıksız ve yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişimde yetersizlik gibi sorunlardan en çok etkilenen kesimlerin başında çocukların geldiğini ve bu durumun iklim krizi ile daha da derinleşmesinin beklendiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından 2021’de yayımlanan ‘İklim Krizi Bir Çocuk Hakları Krizidir’ başlıklı rapora göre dünyada 1 milyar çocuğun fırtınalar, sıcak hava dalgaları, seller ve salgın hastalıklar gibi iklim krizine bağlı sonuçlara maruz kaldığını belirten Meltem Bakiler Şahin, “Çevre sorunları hakkında çocuklarımıza küçük yaşta farkındalık kazandırmak ve alacakları eğitimlerin doğru zamanda, doğru şekilde verilmesi büyük önem taşıyor.

Bu düşünceden yola çıkarak 2 yıl önce Yeşil Gezegen’ projesini hayata geçirdik. Bu projeyle eğitim alan çocuklarımızın dünyamızı koruma bilinciyle yetişen bireyler olarak yakın çevrelerinde iklim elçileri olacaklarına gönülden inanıyoruz” diye konuştu. Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da insanların gezegende diğer tüm canlı ve cansız varlıklarla uyumlu şekilde yaşaması gerektiği bilincini yaygınlaştırmanın kendileri için fazlasıyla önemli olduğunu söyledi.