Türkiye’de 1.4 milyar dolarlık yatırım için düğmeye bastı

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Borusan, tarihinin en büyük yatırım programını açıkladı: 1.4 milyar dolar. Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, şirketin tamamı Türkiye’de 3 yıl içinde önemli bir yatırım için harekete geçtiğini, 63 milyar TL’lik bu yatırımın 31.2 milyar TL’sinin üretime olduğunu açıkladı. Kafadar, “Bizim için üretime yapılan yatırımı anlamı bambaşka. İstihdam yaratıyor olmak çok önemli” ifadesini kullandı.

“2023 en iyi yıl oldu”

Borusan, bu yıl 80’inci yaşını kutluyor. CEO Kafadar, hedeflerinin 200 yıllık bir şirket olmak olduğunu, burada “fayda yaratmanın” kendileri açısından en önemli değer olduğunu söyledi. Borusan’ın 11 ülkede 14 bin 500 çalışanı bulunduğunu anlatan Kafadar, 2023 yılında çok güçlü bir büyüme yaşadıklarını ve rekor ciroya imza attıklarını anlattı.

Kafadar şu bilgileri verdi: “2023 yılında güçlü bir büyüme elde ettik. Seneyi 182 milyar TL ciro ile kapattık. Bu da 106 milyar TL ciro ile kapatılan 2022’ye göre TL bazında yüzde 73 büyüme (dolar bazında yüzde 20) büyüme anlamına geliyor.”

Artık planlar 3 yıllık

Borusan 2023’te 6 milyar TL yatırım yaparken, önümüzdeki 3 yıl için ise 63 milyar TL’lik bir yatırım planı bulunuyor. CEO Kafadar, eskiden 5 yıllık planlar yaparken artık 3 yıllık planlarla ilerlediklerini belirterek yeni yatırımla ilgili şu bilgileri verdi: “1.4 milyar dolarlık yani 63 milyar TL’lik yatırım içinde üretime 31,2 milyar TL, otomotive 10,9 milyar TL, enerji sektörüne 9,5 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 6,1 milyar TL, lojistik sektörüne 5,3 milyar TL yatırım yapılması planlanıyor.” Bu yatırımlar içinde en büyük pay, ithal ikamesine imza atılacak Gemlik’te kurulu Borçelik tesisinin kapasitesini artırma yatırımı.

“Bu yatırımla, 500 bin tonluk ve 20,8 milyar TL’lik (420 milyon dolar) Türkiye’de benzersiz olan yeni bir kaplama tesisi yatırımı planlanıyor” diyen Kafadar, şöyle devam etti: “Hedef; ağırlıklı olarak büyüyen otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik olacak. Bu yatırım aynı zamanda Borçelik’e ileride minimal ek yatırımlar ile modüler büyüme imkanı verecek. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak hat modernizasyon projesi yapılarak verimlilik arttırıcı yatırımlar hayata geçirilecek. 2000’den önce kurulan tüm hatlar yenilenecek, daha modern ve verimli hale gelecek.”

Rüzgar ve güneşte en büyüklerden olacak

Borusan ayrıca Rüzgar ve Güneş Enerjisi (RES/GES) projelerine yatırım yapacak. Borusan EnBW Enerji ile enerji portföyü, Saros RES yardımcı kaynak Saros GES projesi 94 MW, Balabanlı RES 36 MW ve Pelit RES 80 MW ile toplamda 210 MW büyüyor.

Bu yatırım ile Saros tesisi, Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesislerinden biri olacak. Şirket, bu yatırımlar sonucunda, ülkemiz rüzgar enerji üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını karşılar hale gelecek. Buna ek olarak geliştirme fazındaki 400 MW’lık depolamalı RES projeleri ile 1335 MW’lık portföy büyüklüğüne erişilecek. Ayrıca, yeni yeşil iş modelleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Kafadar’ın verdiği bilgilere göre Borusan Otomotiv’de elektrikli araçlar ve dijital müşteri deneyimi ile elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etme hedefi bulunurken, Borusan Lojistik’te dijital dönüşüm ve çoklu hizmet platformu olmak ve Türkiye’de eTA’yı 1 numaralı dijital platform haline getirilmesi amaçlanıyor. Borusan Limanı tarafında ise Gemlik’teki limanının yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması gündemde.

Satın almada sürdürülebilirlik mentörlüğü yapacak

Borusan’ın sürdürülebilirliği iş akışlarının tümüne yansıttığını anlatan Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “Tüm şirketlerimizde önümüzdeki dönemde satın almada yeşil ürünleri tercih edeceğiz. Yeşil olmayan, sürdürülebilir olmayan tedarikçilerimize ise bu yolda mentörlük yapacağız. Yeşil olmayan ürünleri, muadili bir yeşil ürün varsa almayacağız, eğer yoksa, almak zorundaysak da aldığımız tedarikçiyi sürdürülebilir olma sürecine ikna edeceğiz” dedi.

“Bir cismin yaklaşacağı belliydi, bu döneme fit girdik”

Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, para bolluğunun bir noktada biteceğini öngördüklerini, tarihin beklediklerinden de geç geldiğini söyledi. Kafadar, şöyle devam etti, “Bir cismin yaklaştığı belliydi, beklediğimizden de geç geldi. Buna hazırlıklıydık. Tarihimizin en büyük yatırımına en düşük borçluluk oranı ile giriyoruz. Fitiz. Bütün yatırımlarımızı planlarken finansmanını da aynı dönemde planladık. Exim’ler, IFC, EBRD gibi pek çok kuruluştan kredilerimizi planlamış durumdayız.”

ABD ve Avrupa’da büyüyecek

ABD ve Avrupa (Romanya) yatırımları ile büyüme hedefi de bulunuyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde otomotive yönelik ürünlere odaklanan Romanya tesisi hizmete alınacak. Avrupa otomotiv boruları pazarında etkili pazar konumunu ileri taşıyacak bu yatırımla birlikte, TeksasBaytown’daki tesiste de yeni boru üretim hattı faaliyete alınacak.

2024 yılının ilk çeyreğinde ticari faaliyete geçmesini planlanan bu yeni hat yatırımıyla birlikte ABD’de inşaat ve genel endüstri uygulamaları alanlarında da ürünler üretebilecek yetkinliğe sahip olunacak. CEO Kafadar’ın verdiği bilgilere göre devreye alınacak yeni tesis ile enerji borularının ardından inşaat ve genel endüstri alanlarında da yerel bir üretici haline gelecek ve büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atılmış olacak.

7 bin şarj noktasına ulaşacak

Geçen yıl elektrikli şarj istasyonları işine atılan Borusan, önümüzdeki dönemde elektrikli şarj istasyon ağları yatırımlarına devam edileceğini açıkladı. CEO Kafadar, “7 bin şarj noktasına ulaşılması hedefleniyor. 30 dakikadan az sürede yüzde 80 şarj oranı sağlayacak yaygın şarj ağı, önceden kolay rezervasyon imkanı sunan mobil uygulama ve müşterilere özel farklı katma değerli çözümlerle desteklenecek. 2030 yılına kadar yapılacak 11,5 milyar TL’lik yatırım ile bu sektörde hızlı şarj ağına sahip, etkin işletmecilerden olmak hedefleniyor” dedi.

Cumhuriyet’in Yüzü Sergisi

Borusan, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok özel bir sergiye imza attı. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın Cumhuriyetin Yüzü sergisi, dönemin plastik sanatlar, müzik, edebiyat, grafik ve mimari tasarım, sahne sanatları, müzecilik, arkeoloji, sinema gibi kültürel disiplinlere bakışını, kapsamlı bir içerik ile günümüze taşıyor. Borusan Contemporary’nin katkılarıyla hayata geçirilen Cumhuriyetin Yüzü sergisi 2 Haziran’a kadar Galataport O2 Blok’ta görülebiliyor.

“Türkiye yavaşlamak durumunda, ciromuz 2023’ün altında kalır”

“Türkiye yavaşlamak durumunda. İş dünyası için bu yavaşlama elbette bir risk ama biz buna 1 yıl olarak bakmıyoruz. Enflasyonun düşürülmesi, hayat pahalılığının azalması önemli. Pazardaki fazla ısınmanın dengelenmesi sonraki dönemde yararlı olacaktır. 2024’ün bu paralelde kötü bir yıl olmasını beklememekle birlikte ciromuzun 2023 seviyesinin altında olacağını öngörüyoruz. Hem dolar, hem de TL bazında 2023 seviyesinde olmayı öngörmüyoruz.”