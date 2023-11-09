Türkiye’de üretip dünyaya ihraç edecek

Sevilay ÇOBAN

Türkiye pazarına 2008 yılında 2 yerli ilaç firmasını satın alarak giren Recordati’nin şu anda Türkiye’de 80 milyon kutu kapasiteli üretim tesisi ve 41 ayrı ürün ve tedavi seçeneği ile ilaç sektöründe hizmet veriyor.

Çok yakın zamanda iki büyük yatırımı daha hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Erdem Çınar, DÜNYA’ya bu yeni yatırım planları ile ilgili şunları söyledi; “2016 yılında yaklaşık 50 milyon dolarlık ilk yatırımla Türkiye pazarına giriş yaptığımız günden bu yana toplam yatırım tutarımız 260 milyon euroya ulaştı. Bu yatırımlara ek olarak çok yakın zamanda iki büyük projemizi daha hayata geçireceğiz. Bunlardan biri yeni üretim hattı projemiz.

Bu proje için makine ve ekipman yatırımının yanı sıra depolama alanının genişletilmesi için yatırım yapmayı ve bu sayede üretim kapasitesi artışı elde etmeyi planlıyoruz. Bu hatta üretilecek ürünlerin büyük kısmı dünyaya ihraç edilecek ve tüm bu yeni operasyon için de yeni bir ekip istihdam edilecek.”

Yıl sonunda 2 milyar euro ciro hedefi

Çınar, Recordati Grup’un cirosal anlamda da büyüme planlarından söz ederek, “Recordati Grup’un 2022 yılında cirosu bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,3 artışla 1.853.3 milyon euro olarak gerçekleşti. 2022 yılı yatırım harcamalarımıza baktığımızda ise makina ve tesis bazında 22.7 milyon euro olduğunu söyleyebilirim.

Bu yılın ilk 6 aylık finansal sonuçlarımıza göre grubun cirosu 1.044.3 milyon euro olup, yıl sonunda ise bu rakamı 2 milyar euroya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini, insanları ve çevreyi koruyan uygulamalar hayata geçirdiklerini anlatan Çınar, şöyle konuştu;

Elektriğin %84’ü yenilenebilir kaynaklardan

“Güvenli, yüksek kaliteli ürünler tedarik ederken etik, kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye ve değer yaratmaya devam etmek istiyoruz. Örnek verecek olursam, Recordati Grup’un tesisleri ve ek ofisleri için yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik oranı yaklaşık yüzde 84'tür.

İrlanda ve İspanya’daki üretim tesislerimize güneş panelleri kuruldu. 2021 ve 2022 yıllarında Milano metropolitan alanında yaklaşık 7 bin 500 ağaç dikildi ve 2023 yılı sonuna kadar 11 bin 250 ağaç dikme hedefi var. Bu projelerin büyüyen bir işletmenin temel bir parçası olduğuna aynı zamanda faaliyet gösterdiği toplumu destekleyip geliştireceğine ve çalışanlarını gururlandıracağına inanıyoruz.”

Çınar, sürdürülebilirlik çalışmalarının Türkiye ayağından da söz ederek, “Diğer yandan sürdürülebilir bir gelecek için, 2016’dan beri Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikamızda güneş panelleri kurarak, yıllık bazda tesisin faaliyetleri için ihtiyacımız olan enerjinin bir kısmını üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Toplumsal fayda öncelik”

1920'lerde İtalya'da bir eczanede başlayan ve bugün 4 bin 300'den fazla çalışanıyla İtalyan borsasında işlem gören uluslararası ilaç grubu Recordati’nin toplumsal fayda ve farkındalık için önemli adımlar attığını ifade eden Erdem Çınar, “Kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kadına yönelik şiddet vakalarını içeren ve 20 kadın doktor tarafından seslendirilen 3 animasyon video Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KAHEV, Recordati ve birçok kadın hekim tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ayrıca 2019 yılından bu yana koşulsuz destek olduğumuz DrX projemiz var. Bu proje ile hekimlerimiz farklı hikayelerini, tecrübelerini paylaşarak, ‘Her şeyden önce insan’ olduklarını bizlere hatırlatıyorlar ve bu vesile ile birçok ilham veren hikaye paylaşıyorlar.

Bu yıl da 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü’ne özel Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türk Üroonkoloji Derneği bir araya gelerek, dünyada erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olan prostat kanserinin önemine dikkat çekmek amacıyla oluşturdukları ‘Prostat Kanserine Karşı Top Sende’ projesine Recordati Türkiye’olarak koşulsuz destek olduk” ifadelerini kullandı.