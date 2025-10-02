Türkiye’deki yapay zeka girişimlerinin sayısı 419’a yükseldi

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Türkiye’de yapay zeka ekosistemini haritalandırmaya devam ediyor. 2017’de yalnızca 24 girişimin yer aldığı haritada, 2025’in üçüncü çeyreğinde eklenen 44 yeni girişimle birlikte toplam sayı 419’a yükseldi. Exit, kapanma veya çözüm güncellemeleri nedeniyle 36 girişim ise listeden çıkarıldı.

Harita yapısı güncellendi

TRAI, Eylül 2025 güncellemesiyle birlikte haritanın kategori yapısını da yeniledi. Yeni yapı; Temel Teknolojiler, Üretken Yapay Zeka (GenAI), Otomasyon, Altyapı, Operasyon ve Servisler, Sektörel Çözümler ve Edge AI olmak üzere 6 ana grup ve 20 kategoriden oluşuyor. GenAI kategorisi ise Diyalogsal YZ, Görsel Üretim ve Agentic AI olarak ayrıştırıldı. Otonom Araçlar “Otonom Sistemler” adı altında genişletilirken, AR ve VR çözümleri “Edge AI” altında konumlandırıldı.

GenAI girişimleri öne çıkıyor

Haritaya eklenen 44 girişimin 19’unu (%43,2) GenAI tabanlı çözümler oluşturdu. Bunların 11’i Agentic AI, 6’sı Diyalogsal YZ ve 2’si görsel üretim alanında faaliyet gösteriyor. Temel yapay zeka teknolojilerinde 13 girişim yer alırken, en fazla hareketlilik görüntü işleme ile öngörü & veri analitiği alanlarında görüldü. Sağlık, eğitim ve hukuk teknolojileri de öne çıkan sektörel alanlar oldu.

“Nitelikli bir büyüme”

TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, Türkiye’de yapay zeka girişimciliğinin hem nicel hem de niteliksel olarak geliştiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2017’de 24 olan girişim sayısının bugün 419’a ulaşması, yalnızca nicel bir artışı değil, aynı zamanda uzmanlaşmış bir büyümeyi de gösteriyor. GenAI ve temel teknolojilerdeki ivme, ekosistemin yönelimini net biçimde ortaya koyuyor. Bu yapı, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarken iş birliği potansiyelini artıran güçlü bir zemin oluşturuyor.”