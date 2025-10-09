Türkiye’nin dinamik şirketleri, ülke genelinden 6 kat daha hızlı büyüdü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli­ği (TOBB) öncü­lüğünde, Türkiye Ekono­mi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni­versitesi (ETÜ) işbirliğin­de, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan “Türkiye’nin En Hızlı Bü­yüyen 100 Şirketi” (Tür­kiye 100) yarışması so­nuçlandı. Türkiye 100 so­nuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıy­la TOBB Başkanı Rifat Hi­sarcıklıoğlu’nun ev sahip­liğinde düzenlenen törenle açıklandı.

İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde sa­tış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Nomi­nal gelirlerindeki artış ora­nı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. Türki­ye 100 programına başvu­ru yapan şirket sayısı 500’ü geçerken, başvuru sahibi tüm şirketlerin 2021-2023 dönemindeki büyüme ora­nı ortalaması yüzde 245 olarak açıklandı.

25 farklı il ve 34 ayrı sek­törden şirketin yer aldığı Türkiye 100 listesinde An­kara’dan 24, İstanbul’dan 22 şirket sıralamaya girdi. Bu iki ili 6’şar şirket ile Ba­lıkesir ve İzmir takip etti. 2021–2023 dönemi verile­rine göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirket listesi, yük­sek oranda teknoloji, sa­vunma, lojistik ve medi­kal-ekipman ağırlıklı bir profil sergiliyor. Bir başka yorum ile yapay zeka, fin­tech, e-ticaret, otomasyon ve robotik gibi uzak bir ge­leceğe ait olduğu izlenimi zihinlerde canlanan yük­sek teknoloji uygulama­larının beklenenden daha hızlı şekilde yaygınlaşaca­ğı görülüyor.

Şirketlerin 94 tanesi %100 yerli sermayeli

Türkiye 100 şirketleri­nin 2023 yılı toplam ciro­su 83.5 milyar lira olurken, ortalama cironun 834.5 milyon lira olduğu görül­dü. Türkiye 100 şirketle­rinin toplam istihdamı 12 bin 696 kişi olurken, şirket başına ortalama istihdam 127 kişi olarak hesaplandı. 2021-2023 döneminde is­tihdam 5 bin 958 kişi artar­ken, istihdam artış oranı ise yüzde 88.4’e denk geldi. Söz konusu dönemde çalı­şan başına ciro artış orta­laması yüzde 718 oldu. Ay­rıca Türkiye 100 şirketle­rinin 94’ü yüzde 100 yerli sermayeli, 1’inin yüzde 51 ve üzeri yabancı sermaye ortaklı, 5’i yüzde 51’in al­tında yabancı sermaye or­taklı olduğu görüldü.

Türkiye 100’de ilk sıra­ya cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bi­lişim Teknolojileri AŞ yer­leşti. İkinciliği yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla Kah­ramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ti­caret AŞ alırken, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 büyü­me oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirke­tin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. Ayrıca ilk 10’da yapay zekâ, e-tica­ret, bilişim teknolojileri ve robotik sistemler gibi şir­ketlerin bulunması tekno­loji odaklı yatırımların hız kazandığının bir gösterge­si olarak yorumlandı.

67 şirket ihracat yapıyor

Türkiye 100 listesinde 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yo­ğunluk, bilgisayar prog­ramlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sı­rasıyla toptan ticaret ile makine ve ekipman ima­latı izledi. Bununla bir­likte dijital platformlar ya da e-ticaret üzerinden sa­tış yapan şirket sayısı ise 32 oldu. En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si araş­tırma dönemi içinde 67 farklı ülkeye ihracat yap­tı. İhracat yapan firmala­rın sektörel dağılımında bilgisayar programlama ve danışmanlığı öne çık­tı. Bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörün­de faaliyet gösteren şirket­lerin ise yüzde 60’ı ihracat sahalarında varlık göster­di. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sıra­da yer aldı. Söz konusu ül­keye ihracat yapan şirket sayısı 26 olurken, 17 şirke­tin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Al­manya ilk sıraya yerleşti. Azerbaycan, Birleşik Kral­lık, Hollanda, Rusya Fe­derasyonu, Irak, ABD, Ro­manya, BAE, İtalya ve KK­TC listedeki şirketlerin ihracat yaptığı diğer ülke­ler şeklinde ifade edildi.

Çevre bilinci mevcut fakat uygulama yetersiz

Türkiye 100 şirketlerinden 41’inin sürdürülebilirlik, çevre veya yeşil politika beyanı mevcut ve yüzde 37’sinin çevre yönetimi birimi bulunuyor. Buna ek olarak 50 şirketin sera gazı emisyonlarını ya da enerji tüketimini azaltma amacını taşıyan hedefleri var. Ayrıca 52 şirkette temiz üretim uygulamaları yapılıyor. Bu alanda yüzde 59.6 ile geri dönüşüm, en sık kullanılan temiz üretim tekniği oldu. Listedeki 40 şirket iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği düşüncesini paylaşırken, şirketlerin çoğunluğu bu alanda danışmanlık ve finansal desteğe ihtiyacı bulunduğunu açıkladı. Türkiye 100 şirketlerinden 54’ü yeşil dönüşüm için danışmanlık desteğine ihtiyaç duyarken, 53 şirket finansal desteğe ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Genç yöneticiler, genç şirketler

Şirketlerin kuruluş yılının 1986 ile 2018 arasında değiştiği görülürken, Türkiye 100 listesindeki genç şirketlerin yöneticilerinin genç olması da dikkat çekti. Şirketlerin yaş ortalaması 11.9 yıl iken genel müdür ya da CEO kademesindeki yöneticilerin yaş ortalaması ise 45 oldu. Ayrıca Türkiye 100’de CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket yer aldı. Buna ilave olarak 100 şirket arasında 7 şirketin kadınlar tarafından yönetildiği görüldü.

Nitelikli insan kaynağı güç veriyor

Türkiye 100 listesindeki şirketlerin 75'inde en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görüldüğü listede, toplam çalışanlar içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’yi aşan şirket sayısı 43’ü buldu. Şirketlerin yüzde 84’ü çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ya da kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirtti.