Türkiye’nin dinamik şirketleri, ülke genelinden 6 kat daha hızlı büyüdü
En hızlı büyüyen 100 şirket, nominal gelirlerindeki artış ile Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katına ulaştı. 2023 yılı itibarıyla toplam cirosu 83.5 milyar liraya ulaşan Türkiye 100 listesindeki şirketlerin toplam istihdamı 12 bin 696 kişi olurken, şirket başına ortalama istihdam 127 kişi olarak hesaplandı. 2021-2023 dönemindeki çalışan başına ortalama ciro artışı yüzde 718 olarak açıklandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde, şirketlerin 2021-2023 arası iki yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” (Türkiye 100) yarışması sonuçlandı. Türkiye 100 sonuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törenle açıklandı.
İlk 100’deki şirketlerin, 2021-2023 döneminde satış gelirlerindeki iki yılda ortalama büyüme oranı yüzde bin 644 oldu. Nominal gelirlerindeki artış oranı, Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 6 katı düzeyine ulaştı. Türkiye 100 programına başvuru yapan şirket sayısı 500’ü geçerken, başvuru sahibi tüm şirketlerin 2021-2023 dönemindeki büyüme oranı ortalaması yüzde 245 olarak açıklandı.
25 farklı il ve 34 ayrı sektörden şirketin yer aldığı Türkiye 100 listesinde Ankara’dan 24, İstanbul’dan 22 şirket sıralamaya girdi. Bu iki ili 6’şar şirket ile Balıkesir ve İzmir takip etti. 2021–2023 dönemi verilerine göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirket listesi, yüksek oranda teknoloji, savunma, lojistik ve medikal-ekipman ağırlıklı bir profil sergiliyor. Bir başka yorum ile yapay zeka, fintech, e-ticaret, otomasyon ve robotik gibi uzak bir geleceğe ait olduğu izlenimi zihinlerde canlanan yüksek teknoloji uygulamalarının beklenenden daha hızlı şekilde yaygınlaşacağı görülüyor.
Şirketlerin 94 tanesi %100 yerli sermayeli
Türkiye 100 şirketlerinin 2023 yılı toplam cirosu 83.5 milyar lira olurken, ortalama cironun 834.5 milyon lira olduğu görüldü. Türkiye 100 şirketlerinin toplam istihdamı 12 bin 696 kişi olurken, şirket başına ortalama istihdam 127 kişi olarak hesaplandı. 2021-2023 döneminde istihdam 5 bin 958 kişi artarken, istihdam artış oranı ise yüzde 88.4’e denk geldi. Söz konusu dönemde çalışan başına ciro artış ortalaması yüzde 718 oldu. Ayrıca Türkiye 100 şirketlerinin 94’ü yüzde 100 yerli sermayeli, 1’inin yüzde 51 ve üzeri yabancı sermaye ortaklı, 5’i yüzde 51’in altında yabancı sermaye ortaklı olduğu görüldü.
Türkiye 100’de ilk sıraya cirosunu iki yılda yüzde 19 bin 153 oranında artıran Ankara merkezli Deeptech Universe Savunma ve Bilişim Teknolojileri AŞ yerleşti. İkinciliği yüzde 18 bin 93 büyüme oranıyla Kahramanmaraş firması Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ alırken, İstanbul merkezli Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu AŞ ise yüzde 5 bin 126 büyüme oranıyla üçüncü oldu. En hızlı büyüyen 10 şirketin 8’inin Ankara merkezli olması dikkat çekti. Ayrıca ilk 10’da yapay zekâ, e-ticaret, bilişim teknolojileri ve robotik sistemler gibi şirketlerin bulunması teknoloji odaklı yatırımların hız kazandığının bir göstergesi olarak yorumlandı.
67 şirket ihracat yapıyor
Türkiye 100 listesinde 34 farklı sektöre ait şirket bulunurken en fazla yoğunluk, bilgisayar programlama ve danışmanlık alanında görüldü. Bunu sırasıyla toptan ticaret ile makine ve ekipman imalatı izledi. Bununla birlikte dijital platformlar ya da e-ticaret üzerinden satış yapan şirket sayısı ise 32 oldu. En hızlı büyüyen 100 şirketten 67’si araştırma dönemi içinde 67 farklı ülkeye ihracat yaptı. İhracat yapan firmaların sektörel dağılımında bilgisayar programlama ve danışmanlığı öne çıktı. Bilgisayar programlama ve danışmanlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ise yüzde 60’ı ihracat sahalarında varlık gösterdi. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkeye ihracat yapan şirket sayısı 26 olurken, 17 şirketin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Almanya ilk sıraya yerleşti. Azerbaycan, Birleşik Krallık, Hollanda, Rusya Federasyonu, Irak, ABD, Romanya, BAE, İtalya ve KKTC listedeki şirketlerin ihracat yaptığı diğer ülkeler şeklinde ifade edildi.
Çevre bilinci mevcut fakat uygulama yetersiz
Türkiye 100 şirketlerinden 41’inin sürdürülebilirlik, çevre veya yeşil politika beyanı mevcut ve yüzde 37’sinin çevre yönetimi birimi bulunuyor. Buna ek olarak 50 şirketin sera gazı emisyonlarını ya da enerji tüketimini azaltma amacını taşıyan hedefleri var. Ayrıca 52 şirkette temiz üretim uygulamaları yapılıyor. Bu alanda yüzde 59.6 ile geri dönüşüm, en sık kullanılan temiz üretim tekniği oldu. Listedeki 40 şirket iklim değişikliğinden olumsuz etkileneceği düşüncesini paylaşırken, şirketlerin çoğunluğu bu alanda danışmanlık ve finansal desteğe ihtiyacı bulunduğunu açıkladı. Türkiye 100 şirketlerinden 54’ü yeşil dönüşüm için danışmanlık desteğine ihtiyaç duyarken, 53 şirket finansal desteğe ihtiyacı bulunduğunu belirtti.
Genç yöneticiler, genç şirketler
Şirketlerin kuruluş yılının 1986 ile 2018 arasında değiştiği görülürken, Türkiye 100 listesindeki genç şirketlerin yöneticilerinin genç olması da dikkat çekti. Şirketlerin yaş ortalaması 11.9 yıl iken genel müdür ya da CEO kademesindeki yöneticilerin yaş ortalaması ise 45 oldu. Ayrıca Türkiye 100’de CEO’su 35 yaşın altında olan 11 şirket yer aldı. Buna ilave olarak 100 şirket arasında 7 şirketin kadınlar tarafından yönetildiği görüldü.
Nitelikli insan kaynağı güç veriyor
Türkiye 100 listesindeki şirketlerin 75'inde en yetkili kişileri üniversite ve üzeri eğitim seviyesine sahip. Nitelikli insan kaynağına da sahip oldukları görüldüğü listede, toplam çalışanlar içinde üniversite ve üstü seviyede eğitime sahip olanların oranı yüzde 50’yi aşan şirket sayısı 43’ü buldu. Şirketlerin yüzde 84’ü çalışanlarının niteliklerini artırmaya yönelik kurum içi ya da kurum dışı eğitim faaliyetleri düzenlediklerini belirtti.