Türkiye’nin en iyi işverenleri belli oluyor

29 Eylül 2017

Great Place to Work Enstitüsü'nün, Türkiye’de altıncı kez düzenleyeceği 2018 yılının en iyi şirketlerinin belirleneceği çalışmada, yüksek güven kültürü, çalışan odaklı ve aynı zamanda etkin yönetim yaklaşımına sahip şirketler listeye girecek.Başvurular kasım ayının sonuna kadar devam edecek.



Great Place to Work Enstitüsü’nün Türkiye’de altıncı kez düzenleyeceği yarışmaya, beş yıl içerisinde farklı sektör ve büyüklükteki 450’nin üzerinde kurum katıldı. Şimdiye kadar bu çalışmalarda 230 binden fazla çalışan temsil edildi. Şirket kültürünü derinlemesine analiz eden Great Place to Work, binlerce işletmenin ve milyonlarca çalışanın dahil edildiği araştırma sayesinde firmaların kurum kültürü gelişimine yardımcı oluyor. Çalışan sayısına göre 20-50, 50-250, 250-500, 500–2000 ve 2.000+ kategorilerinden listeye giren şirketler, Türkiye’nin en iyi işvereni unvanını almaya hak kazanıyor.

İş yeri kültürü bağımsız şekilde analiz ediliyor

Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırması ve yarışmasında şirketler, Trust Index çalışan anketiyle ölçümlenen güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu boyutlarıyla İK uygulamalarının tümünü kapsayan Culture Audit iş yeri kültürü analiziyle değerlendirilecek.



Analizler sonucunda bu alanlarda fark yaratan ve çalışanları tarafından iyi bir kurum kültürüne sahip olduğu değerlendirilen şirketler, en iyi işverenler olarak ödüllendirilecek. Araştırma, sadece ekonomik başarı üzerinden değil, kurum kültürü üzerinden bağımsız bir şekilde yapılacak.

Güven duygusu yoksa iş arayışları başlıyor

Yüksek güven kültürü ile şirketlerin ekonomik performanslarını artırdığını belirten Great Place to Work Genel Müdürü Eyüp Toprak, "Yaptığımız raştırmalarda, düşük güven düzeyindeki çalışanların yüzde 15’inin zamanlarını verimsiz kullandığını, yüzde 10’unun şirkete bağlı olmadığını ve yüzde 5’inin de uzun süreli şirkette kalmak istemediklerini görüyoruz. Yüksek güven kültürü oluşturmuş şirketlerde ise çalışanların, zamanlarını verimsiz kullanma oranlarının yüzde 4’e düşerek daha verimli olduklarını, şirkete bağlı olmama oranlarının yüzde 3’e gerilediğini gözlemliyoruz. Analizlerimiz, kurum kültürünü iyileştirmek isteyen tüm şirketlere yola nereden başlamaları gerektiği konusunda yol gösteriyor." dedi.