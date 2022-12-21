Türkiye’nin Gülümseme Raporu açıklandı

Ülke genelinde bini aşkın katılımcı ile gerçekleştirilirken, Türk halkının nelere gülümsediğinin yanı sıra, tüketici alışkanlıklarına da ışık tutan araştırmadan ilgi çekici çıktılar elde edildi. Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Bu araştırma ile Türkiye’deki müşterilerimizi en iyi şekilde anlayarak onlara özel hizmet ve teklifler sunma konusundaki kararlılığımızı göstermek istedik. Saygın bir araştırma şirketi olan Twentify ile yerel bir çalışma gerçekleştirdik. Türkiye’deki insanların neye, nerede, nasıl ve kiminle gülümsediğine ışık tutan "Türkiye Gülümseme Raporu 2022" sonuçlarını paylaşmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

En çok sevdiklerimizle vakit geçirirken gülümsüyoruz

Tüm bunların yanı sıra Amazon.com.tr yaptırdığı bir araştırmada Türkiye’nin Gülümseme Haritasını da çıkardı. Türkiye genelinde yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar, yüzde 55 oy oranı ile en çok sevdikleriyle vakit geçirirken gülümsüyor. Bunu yüzde 28 ile alışveriş, yüzde 24 ile hobiler ve yüzde 21 ile film, dizi, TV takip ediyor. Araştırmaya göre katılımcılar yüzde 57’lik açık ara farkla en çok evdeyken gülümsüyor. Kadınlar yüzde 65 ile evdeyken gülümsemeye daha meyilli. Bunu yüzde 13 ile iş yerinde gülümseyenler takip ediyor. İş yerinde yüzde 19 ile daha çok gülümsemeye meyilli olanlar ise erkekler. Ayrıca katılımcıların yüzde 79'u mesaj veya yorum yazarken gülümsemek için emoji kullanıyor. Katılımcıların alışveriş alışkanlıklarına da ışık tutan araştırmada katılımcıları en çok sevgililerinden ve eşlerinden aldıkları hediyelerin gülümsetmesi ise ortaya çıkan bir diğer önemli sonuç oldu.