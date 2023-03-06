Türkiye’nin ilk SAP Gold Partneri MBIS, Nagarro’nun küresel ağına katılıyor

33 ülkede faaliyet gösteren dijital mühendislik şirketi Nagarro, SAP’nin Türkiye’deki ilk Gold Partneri MBIS’i küresel ağına katıyor. Bu sayede MBIS’in 25 yıla yakın deneyimi ve 450 kişilik ekibiyle güçlenen Nagarro için Türkiye’nin hızla büyüyen BT pazarının kapıları da açılıyor.

Bilgi teknolojileri (BT) sektörü, tüm endüstrileri etkileyen, verimliliği artıran ve kolaylaştırıcı rolüyle ülke ekonomilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki BT sektörü de son yıllarda hızla büyüyor ve güçlü oyuncularıyla küresel teknoloji şirketlerinin dikkatini çekiyor.

Sunduğu yenilikçi çözüm ve teknolojilerle şirketleri akıllı ve sürdürülebilir işletmelere dönüştüren SAP’nin Türkiye’deki ilk Gold Partneri MBIS, dijital mühendislik alanında 33 ülkede faaliyet gösteren ve 18 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Nagarro'nun küresel ağına katılıyor. Böylece MBIS’in çeyrek yüzyıla yaklaşan deneyimi ve 450 kişilik ekibiyle güçlenen Nagarro için Türkiye’nin hızla büyüyen BT pazarının kapıları da açılıyor.

“Yerli sermayeyle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri, küresel ölçekte sunacağız”

Hisse devrinin Rekabet Kurumu’nun onayının ardından gerçekleştirileceğini açıklayan MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu şunları söyledi: “Nagarro’nun MBIS’i bünyesine dahil etmek istemesi, 23 yıllık başarı hikayemizin önemli bir göstergesi. Bizler için de bugüne kadar Türkiye’de yerli sermayeyle geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri dünyaya ulaştırma fırsatı anlamına geliyor. Nagarro'nun global uzmanlığını, MBIS’in teknik ve müşteri odaklı yetkinlikleriyle birleştirerek Türkiye’deki müşterilerimizin deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. İşbirliğimizin her iki kuruma ve tüm paydaşlarına faydalı olmasını diliyorum.”

Türkiye’deki SAP pazarında uçtan uca hizmet sağlayan bir oyuncu olarak faaliyet gösteren MBIS, müşterilerinin teknolojik altyapılarını ve iş süreçlerini en yeni SAP platformlarına taşımalarını sağlıyor. SAP odaklı Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken MBIS, SAP lisans ve danışmanlık hizmeti, bulut hizmetleri, katma değerli çözümler ve uygulama hizmetleri sunuyor.

Ortadoğu’da Türkiye merkezli faaliyetleriyle büyüyecek

Hisseleri Frankfurt Borsası’nda işlem gören Nagarro’nun Genel Müdürlerinden Joerg Dietmann, “Küreselleşme stratejimiz doğrultusunda MBIS ile imza attığımız bu iş birliği, aynı zamanda Nagarro'nun Türkiye pazarına girişini de temsil ediyor. MBIS ekibinin yetkinlikleriyle güçlenerek bir yandan Avrupa pazarındaki etkinliğimizi artırırken, diğer yandan Ortadoğu’da Türkiye merkezli faaliyetlerimizle büyümeyi hedefliyoruz” diye açıkladı.

Nagarro Genel Müdürlerinden Michael Schmidt ise “Uyumlu kurum kültürlerine sahip, aynı değerleri paylaşan bu iki kurumun güç birliği, SAP’nin bulutta büyüme ve yeniliklere odaklanma stratejisiyle birleştiğinde, dijital dönüşümün yeni liderlerinden birine dönüşeceğiz” dedi.

MBIS Hakkında

Kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP’nin Türkiye’deki ilk Gold Partneri MBIS, kurulduğu 2000 yılından bu yana, müşterilerinin, SAP başta olmak üzere, yazılım ve teknoloji yatırımlarından mümkün olan en iyi getiriyi elde etmelerini sağlamak için çalışıyor. 450 kişilik ekibiyle müşterilerine esnek, iş birliğine dayalı, proaktif ve stratejik bir yaklaşımla kaliteli hizmet ve dijital çözümler sunuyor. SAP ile ilgili tüm işlevsel ve teknik disiplinlerde ve pek çok temel sektörde elde ettiği uzmanlık ve deneyimle, SAP proje uygulamaları, güncellemeler, eğitim, teknik destek ve lisanslama dahil olmak üzere kapsamlı ve değer yaratan SAP hizmetlerini, 400’ün üzerinde müşterisine sunuyor.

Nagarro Hakkında

Dijital mühendislik alanında küresel bir lider olan Nagarro, müşterilerini yenilikçi, dijitali önceleyen şirketlere dönüştürerek işlerini büyütmelerine destek oluyor. 33 ülkede faaliyet gösteren ve 18 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Nagarro; girişimciliği, çevik yapısı, küresel karakteri, önce müşterisini düşünen zihniyeti ve çığır açan düşünme yaklaşımıyla tanınıyor.