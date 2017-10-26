Türkiye'nin ilk yerli uzaktan kumandalı oyuncak arabası görücüye çıktı

26 Ekim 2017

İstanbul Fuar Merkezi'nde bugün kapılarını açan, Spielwarenmesse Middle East Fuarcılığın düzenlediği 10. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 4 gün sürecek. Fuarda Türkiye'nin ilk yerli uzaktan kumandalı arabasını üreten Konyalı Moli Toys oyuncak firması da yer aldı.

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, 2 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan uzaktan kumandalı aracın, 350 bin lira Ar-Ge yatırımıyla üretim bandına girdiğini, 6 ay sonra ise oyuncak raflarında yerini alacağını söyledi.

Elektronik aksamlı ilk milli oyuncağın hem yurt içinde, hem de yurt dışındaki pazarlarda çocukların beğenisine sunulacağını belirten Ciğerlioğlu, "Uzaktan kumandalı araba, ilk etapta Ortadoğu ve Avrupa en yüksek çıtada ise Amerika pazarında olacak." dedi.

Ciğerlioğlu, fuarda sergilenen Türkiye'nin ilk yerli üretim uzaktan kumandalı arabasının, oyuncak sektörünün dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olması adına çok önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Ciğerlioğlu, "Dünyada oyuncak pazarı 35 milyar dolar. Türkiye'nin oyuncak pazarı 1 milyar dolar civarında. Bugün Amerika'da çocuk başına yıllık 500 dolarlık oyuncak harcaması varsa bu Avrupa'da 150-200 euro Türkiye'de 40 dolar civarında." diye konuştu.

Fuarda 70 kadar katılımcının üretici konumunda olmasının oyuncak sektörünün geliştiğinin en büyük ispatı olduğunu belirten Ciğerlioğlu şunları kaydetti:

"İthalatçı firmalarımızın 2017'de yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu misyonu yüklenmeye devam etmesi, geleceğimiz olan çocuklarımız adına büyük bir fedakarlık örneği. Katılımcı ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçi sayısındaki artış bizi gerçek anlamda mutlu ediyor. Organizasyonumuz hem ülkemizde, hem de yakın coğrafyamızda yakından takip edilmekte. Türk oyuncak sektörü, bölgesinde etkin oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Ciğerlioğlu, "Dünya oyuncak pazarının merkezi Çin. Biz ne kadar üretime ağırlık versek de, ne kadar Çin'in yapmış olduğu oyuncakların tamamını üretmeye çalışsak da böyle bir sektörü Türkiye'de oluşturmak kolay iş değil. Bununla ilgili ciddi bir yol almamız lazım." dedi.

Ciğerlioğlu, "Biz de bu oyuncakları üretebiliriz. Biz de bu oyuncakların tamamını Çin ve Çin gibi bir çok ülkeye satabiliriz." ifadelerini kullandı.

10 yıl öncesine bakıldığında Türkiye'nin şu an oyuncak sektöründe çok iyi bir pozisyonda olduğunun altını çizen Ciğerlioğlu, 5 yıl sonrasında ise Türkiye'de oyuncak sektörünün daha yukarılarda olacağını vurguladı.