Türkiye’nin mal ihracatından sektörümüz yüzde 2 pay alıyor

MODOKO Başkanı Koray ÇALIŞKAN

Mobilya sektörü, Türki­ye’nin en fazla cari faz­la veren sektörlerin­den bir tanesi. Sektör verilerine göre 2025 yılının ilk 11 ayındaki toplam ihracatımız yaklaşık 4.2 milyar doları gördü. Sektör ola­rak kasım ayında ise 398 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Fakat bir önceki yılın kasım ayı­na göre yüzde 0.04 bir gerileme gözüküyor.

Küresel sıralamanın üstlerinde kalıcı olacağız

Sektörümüz 2025 yılında yaşa­nan ekonomik daralmalar ve ta­lep düşüşleri gibi faktörlerden et­kilendi. 2024 yılında yaşanan ve etkileri devam eden kriz nedeniy­le enflasyon ve maliyet artışları, üretici ve tüketiciyi zorladı. TÜ­FE ve ÜFE verileri de bu durumu doğruluyor. Sektörün potansiye­line baktığımızda, 12 milyar dolar ihracat ve iç pazar dahil toplam üretim kapasitesine sahip. An­cak, söz konusu pazar hacminin 2025 yılında 10.5 milyar dolar se­viyelerine gerilediğini görüyoruz.

Eskiden ithal girdisi son derece sınırlı olan mobilya sektöründe bugün Çin’den mobilya girişleri­nin ciddi biçimde arttığını görü­yoruz. Mobilya sektöründe Tür­kiye’nin hedefi, dünya ticaretin­den aldığı payı kademeli olarak artırırken küresel sıralamada da­ha üst basamaklara kalıcı şekil­de yerleşmek. Bu hedefi yalnızca miktar artışıyla değil, nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile tanım­lıyoruz. Bunun yolu; emek yoğun üretimden verimlilik ve teknoloji odaklı üretime geçmekten, kayıt dışılık ve haksız rekabeti azalta­cak yapısal adımları atmaktan ge­çiyor. Sektöre girişte asgari stan­dartların belirlenmesi, ölçekli ve güçlü firmaların önünü açarken; robotik, otomasyon ve dijital üre­tim yatırımlarının teşvik edilme­si rekabet gücümüzü artırır.

2025 yılı, mobilya sektörü açı­sından zor ve dalgalıydı. TÜİK’in sanayi üretim verileri genel ola­rak oynak bir seyir izlerken, mo­bilya sektörünün bu tablo içinde genel ortalamanın üzerinde bir daralma yaşadığı görülüyor. Sek­törümüz, yıllık bazda belirgin bir gerilemeyle karşı karşıya kaldı.

Dünya pazar payı açısından ba­kıldığında ise küresel pay verileri yıllık olarak tek bir kurum tara­fından anlık biçimde açıklanma­dığı için 2025’e dair net bir “pay kazancı” ya da “pay kaybı” ifadesi kullanmak her zaman mümkün olmuyor. Ancak yıl boyunca yaşa­nan gelişmeler, sektörün küresel pazardaki ivmesini sınırlayan bir ortam oluştuğunu gösteriyor. Bu­nun başlıca nedenleri arasında; küresel talepteki zayıflama, artan maliyet baskıları, mobilyanın zo­runlu tüketim kalemleri arasında yer almaması nedeniyle talebin ertelenebilmesi ve emek yoğun yapının rekabet gücünü zorlama­sı öne çıkıyor.

Buna ek olarak, kayıt dışılık ve haksız rekabet, ölçekli firmaların yatırım ve dönüşüm iştahını bas­kılayan unsurlar arasında yer alı­yor. Asgari ücret artışlarıyla bir­likte mobilya sektörü üzerindeki maliyet baskısı daha da belirgin hale geldi. Çünkü mobilya, kat­ma değeri çok yüksek bir ürün ol­madığı ve el işçiliği oranı oldukça yüksek bir sektör. Dolayısıyla iş­çilik maliyetlerindeki artış, doğ­rudan üretim maliyetlerimize yansıyor ve bu durum özellikle ih­racatta rekabet gücümüzü ciddi şekilde zorluyor.

Geçmiş yıllarda ithalatın sınır­lı olduğu Türkiye mobilya sektö­ründe bugün Çin menşeli ürün girişleri hızla artıyor. Bu tabloyu tersine çevirmek için, vergi gibi koruyucu önlemlerle birlikte bi­zim maliyetleri düşürülecek ön­lemlerin yanı sıra robotik tekno­lojiler ve imalatta verimliliği art­tırmayla ilgili yazılım performans gibi konulara ağırlık vermeliyiz.