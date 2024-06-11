Türkiye'nin yeni sağlık farkındalığı raporu açıklandı

Toplantıda şirketin sağlık okuryazarlığını artırmayı amaçladığı projelerini tek çatı altında toplayan 'Bilmende Fayda Var' platformu da Kurumsal İletişim Direktörü Nesrin Kalay Bozpınar tarafından tanıtıldı.

Yüzde 55'lik kesimin ilk tercihi devlet hastanesi

'Siemens Healthineers Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Raporu'na göre Türkiye'de kendini sağlıklı görenlerin oranı yüzde 64. Bu oran 2022’deki ilk araştırmada yüzde 71 seviyesindeydi. Araştırmaya göre bireylerin öncelikli sağlık merkezi tercihi yine devlet hastanesinden yana. Yüzde 55'lik kesimin ilk tercihi devlet hastanesi, bunu yüzde 25 ile özel hastaneler izledi.

Devlet hastanelerinin tercih edilme oranı 2022'deki araştırmada yüzde 61 özel hastanelerin tercih edilme oranı ise yüzde 22 çıkmıştı. Tercih dağılımında üniversite hastanelerinin ve sağlık ocaklarının oranı ise yüzde 10 seviyesinde çıktı.

100 kişiden 78'i rutin kontrol yaptırmıyor

Araştırmaya göre halkın yüzde 75'i kronik hastalıklarının farkında değil. Farkında olanlar en çok yüksek tansiyon, diyabet, astım ve tiroid/guatr hastalıklarına sahip. "Check-up yaptırmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 78 çıkarken, düzenli check up'a gidenlerin kontrollerini ortalama 3,5 yılda bir yaptırdığı belirlendi.

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan biri de mamografi çektirme oranı. 2022'deki araştırmada düzenli mamografi kontrolü yaptıranların oranı yüzde 36 iken bu yıl bu oran yüzde 23'e geriledi. 30 yaş üzeri kadınların yüzde 77'si hiç mamografi çektirmediğini belirtirken, yüzde 74'ü mamografi çektirmemelerine gerekçe olarak "İhtiyaç duymadım" yanıtını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Radyoloji Derneği Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol, "Bu çalışmalara rağmen yüzde 77'lik kesimin hayatında hiç mamografi çektirmemiş olması, ülkemizdeki en yaygın hastalıklardan meme kanserinde erken tanı ve tedavi için engel teşkil ediyor. Kanser tedavilerinden haberdar olmayanların yüksek oranda olması da dikkat çekici. Bireylerin sağlıkla hayatlarına devam edebilmeleri ve sağlık sistemimizdeki yükün azaltılması için halkımızdaki farkındalığın ve sağlık okuryazarlığı oranının artırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erken tanı yeterince önemsenmiyor

Prof. Dr. Can Çevikol, Hem dünyada hem de ülkemizde, son yıllarda özellikle nörovasküler, kardiyovasküler ve kanser hastalıklarında artış gözlemlediklerini aktararak şöyle devam etti:

"Araştırma sonuçlarından halkımızın check-up yaptırma oranının ve spor alışkanlığının oldukça düşük olduğunu, stres seviyesinin yüksek seyrettiğini, neredeyse yarısının sigara içtiğini ve bu oranların 2022’ye göre artış gösterdiğini görüyoruz. TÜİK verileriyle karşılaştırıldığımızda da çıkan sonuçlar benzerlik gösteriyor. Tüm bu konular özellikle nörovasküler, kardiyovasküler ve kanser hastalıklarının artışında önemli rol oynuyor. Halkımızın sağlık konusundaki farkındalığının düşük olması, erken tanı ve tedavi için büyük engel teşkil ediyor."