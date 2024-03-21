Türkiye’ye 50 milyon dolarlık yeni yatırım

Recep ŞENYURT

Çin merkezli HT Solar’ın Enerji Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Kulaç, Türkiye’de 8 yıldan bu yana güneş enerji santralleri (GES) için panel ürettiklerini ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yılda 1 gigavatlık ihracat yaptıklarını söyledi. En büyük dış pazarları olan ABD’ye yönelik dev yatırımlara imza atacaklarını kaydeden Kulaç, 2016 yılında Türkiye’de başladıkları faaliyetlerini yeni teknolojiler ve yatırımlarla sürdüreceklerini bildirdi.

İstanbul Tuzla Serbest Bölgesi’ndeki yatırımlarında 2 gigavatlık kurulu güce ulaştıklarını, Türkiye’nin güneş enerjisinden sağladığı enerjisinin yaklaşık yüzde 20’sini tek başına karşıladıklarını anımsatan Emre Kulaç, Türkiye’de ve ABD’deki yatırımlarla ihracatı artırmaya odaklandıklarını, bu sayede Türkiye’ye önemli katma değer kazandıracaklarını vurguladı.

Hücre üretimini 3 gigavata çıkaracak

Kulaç, Türkiye’de kurulacak güneş hücresi üretim tesisi hakkında bilgi verirken, “Bizim şu anda ülkemizde ABD pazarına yönelik kullandığımız yıllık 1 gigavat kapasiteli bir hücre üretim tesisimiz var. Bu yılın sonuna kadar 2 gigavatlık yeni bir hücre üretim fabrikası yatırımı yapacağız. Türkiye’deki hücre yatırımımız toplamda 3 gigavata çıkacak” dedi.

2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenen yaklaşık 50 milyon dolarlık yeni yatırımla güneş enerjisi alanında yüksek katma değerli ürün kazandıracaklarını ifade eden Emre Kulaç, ABD’nin Çin’e ek olarak diğer Asya ülkelerine yönelik uygulaması beklenen yeni gümrük engellerini de işaret ederek, güneş panellerinin kalbinde yer alan hücre teknolojisinin Türkiye’de üretilmesinin son derece önemli olduğunu bildirdi.

ABD’nin yerel üretimi teşvik edici kanunlarla oradaki üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını anımsatan Emre Kulaç, hedeflerinin 2024 yılı sonuna kadar ABD’de de yaklaşık 1,5 gigavat kurulu kapasiteye sahip bir panel üretim hattını kurmak olduğunu bildirdi. Kulaç, 2024 sonunda Türkiye'de mevcut 3 ve Çin'de bir tesislerinin yanı sıra, Amerika'da bir olmak üzere üç farklı lokasyonda üretim tesisi olacağını kaydetti.

2023’ü 554 milyon dolar ciro ile kapattık

Türkiye’deki yaklaşık 12 gigavat kurulu gücün 2 gigavatına panel tedariki sağladıklarını belirten Kulaç, 500’e yakın çalışanı bulunan şirketin 2023 yılını 554 milyon dolar ciro ile kapattığını, aktif büyüklüğünün 3 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. HT Solar, 2018 yılından bu yana ISO 500 listesinde panel üreticileri arasında liderliğini sürdürüyor. Kurulduğundan bugüne 35 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yapan şirket PERC ve TOPCon teknolojilerine sahip güneş panelleri geliştiriyor.

Kısa zaman içinde esnek panel üretimine de başlayarak Türkiye’de esnek panel seri üretimi yapan ilk firma olmayı hedefliyor. Şirket, Türkiye ve ABD dışında, Almanya, Polonya, Hollanda ve Brezilya gibi birçok ülkeye güneş paneli üretiyor. PV Cycle üyesi olan HT Solar, ABD merkezli test laboratuvarı olan ve sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PV Evolution Labs (PVEL) tarafından 2023 yılında “En İyi Performans Gösteren Üreticiler”den biri olarak seçildi.