Türkiye'ye değer katan markalar ödüllendirildi

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dünyanın büyük bir değişim içinde olduğuna dikkat çekerek, “Küresel ticarette oyunun kuralları yeniden yazılıyor, kartlar yeniden dağıtılıyor. Biz de bu süreçte yeni fırsatlara odaklandık” dedi.

Türkiye'yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri yapma vizyonuyla yola devam ettiklerini söyleyen Gültepe, “Bu zorlu hedefe ancak mevcut değerlerimize değer katarak ulaşabiliriz. 2022'de ihracat kilogram birim değerimiz 1,44 dolar oldu. Önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışa rağmen bu konuda henüz istediğimiz noktada değiliz. En kısa zamanda 2 doların, hatta 3 doların üzerine çıkmalıyız" diye konuştu. Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez de bu zirvenin dördüncü kez yapıldığını hatırlattı. Erez, “Bu topraktan doğup dünyaya açılan markalarımızı kutluyoruz” dedi.

Ödül alan markalar

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar ve isimler ödüllerine kavuştu.

"Bilişim Sektörüne Değer Katan Marka" ödülü Türksat'a, "Yaşama Değer Katan Marka" ödülü Galataport'a, "Savunma Sanayine Değer Katan Marka" ödülü ASELSAN'a, "Markalı İhracata Değer Katan Marka" ödülü LC Waikiki'ye, "100 Yıllık Değer" ödülü ise Kurukahveci Mehmet Efendi'ye verildi. Şef Fatih Tutak "Türk Gastronomisine Değer Katan Marka" ödülüne, Ampute Milli Takımı "Ülke Sporuna Değer Katan Marka" ödülüne, sanatçı Refik Anadol "Sanata Değer Katan Marka" ödülüne, Odunpazarı Modern Müze "Kültürel Mirasa Değer Katan Marka" ödülüne, Arçelik "Milli Üretime Değer Katan Marka" ödülüne layık görüldü.