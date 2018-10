Türkmenbaşı Limanı'na 'ENR Best Project' ödülü

09 Ekim 2018

Modern İpek Yolu’nun en stratejik yatırımlarından biri olan Türkmenistan devleti tarafından Gap İnşaat’a yaptırılan Hazar Denizi kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’na Amerika’dan dünyanın en prestijli ödülü geldi.

Türkmenistan’ı dünya lojistiğinde merkez haline getirecek Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, New York merkezli ENR tarafından 23 kategoride projelerin değerlendirdiği “Global Best Projects” yarışmasında ‘Havalimanı / Liman’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, bu 23 kategorinin birincilerinin yarıştığı “Best of Best” yarışında da ilk üç içinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül 2 Ekim tarihinde New York’ta düzenlenen törende verildi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gürler, geçtiğimiz mayıs ayında hizmete açılan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nın dünya ticaretinde Modern İpek Yolu’nun ‘kalbi’ olarak kabul gördüğünü belirterek “Türkmenistan’ı dünya ticaretinde çok önemli bir lojistik merkez haline getirecek olan liman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un öncülük ettiği kalkınma vizyonunun bir parçası. Bu vizyon çerçevesinde altyapı, üstyapı, sağlık ve endüstriyel tesislerin yatırımına hız veren Türkmenistan, dünya ticaret lojistiğinde çok önemli bir merkez olacak” dedi.