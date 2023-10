TürkTraktör Bursa Tarım Fuarı'nda çiftçilerle buluşuyor

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üretici kuruluşu ve tarım mekanizasyonundaki lider firması TürkTraktör, 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 20. Bursa Tarım Fuarı’nda en çevreci ve yeni ürünlerini çiftçilerin karşısına çıkarıyor. New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X serisi ve Case IH Puma 260’ı Türkiye’de ilk kez Bursa’da sergileyen TürkTraktör, Hassas Tarım Ürünleri ve yeni Tarımsal Ekipmanları da fuarda üreticilerin beğenisine sunuyor.

TürkTraktör Şirket Lideri Aykut Özüner, Türk tarımının en önde gelen şehirlerinden Bursa’da, bir kez daha çiftçilerle bir araya geliyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve 69 yıldır tarım faaliyeti gösteren çiftçilerin her türlü yanında olduklarını ifade etti. Özüner,’’70 yıla yaklaşan tecrübemizle, ülkemizi ve çiftçimizi geleceğin tarımına hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir ve verimli bir tarım için yeni teknolojilere ve tasarıma sahip traktörlerimiz ile donanımlarımızı Bursa’da ki çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz.” dedi.

Traktörler ilk kez görücüye çıkıyor

Bursa Tarım Fuarı’nda New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X serisi ve Case IH Puma 260 traktörlerinin ilk kez görücüye çıktığını ifade eden Özüner, “2023 yılında ürünlerimizde Faz 5 sürüm seviyesine geçişi hız kesmeden sürdürüyoruz. TürkTraktör olarak en yeni modellerimizi de ilk kez Bursa’da çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Güçlü, verimli ve çevreci özellikleriyle öne çıkan New Holland T4B, T3S, T5 BLM ile Case IH Farmall X ve Case IH Puma 260 traktörlerimizin fuarın yıldızı olacağına eminim. Yine bu fuarda ilk kez sergilenecek olan New Holland CX5.90 ve CH7.70 biçerdöverler, New Holland FR650 Kendi Yürür Silaj Makinesi, New Holland ProBelt Silindirik Balya Makinesi, New Holland Density Büyük Balya Makinesi ile Case IH Density Büyük Balya ve Yeni Tasarım RedPro Toprak İşleme Makineleri’nin de büyük ilgi toplayacağından şüphem yok.” şeklinde konuştu.

Çiftçilere dijital tarım desteği: Tarlam Cepte

TürkTraktör’ün geliştirdiği ve çiftçilere dijitalde de yardım edecek uygulamanın kullanıcı sayısı 130 bini geçti. Tarlam Cepte kullanıcı sadakatini öne çıkaran kampanyaları ile Bursa Tarım Fuarı’nda yer alıyor. Tarlam Cepte standında ilk kez dijital çarkıfelek geliştirmesi ile uygulamaya üye olacak yeni kullanıcılar için; ekipman, yedek parça indirimi, 1 yıl ücretsiz Tarlam Cepte üyeliği ve farklı marka hediyeleri ile oyunsal kullanıcı deneyimi yer alıyor. Bursa Tarım Fuarı’na özel olarak Tarlam Cepte'nin tüm kullanıcılarına özel 150 TL Opet akaryakıt puan hediyesi de bulunuyor. Bursa Tarım Fuarı’na özel olarak Ekim ve Kasım aylarında geçerli kampanya kapsamında New Holland T7 ve T7HD, Case IH Puma ve Optum model traktör alanlara 100.000 TL değerinde Opet Yakıt Puan hediye edilecek.

Ekim ayında gerçekleştirilecek New Holland TR6s model traktör alımlarında; Küçük Balya Makineleri, Yuvarlak Balya Makineleri, Döner Kulaklı Pulluklar ve Dik Rotovatör ürün gruplarında geçerli 50.000 TL indirim çiftçileri bekliyor.