TÜRKTRUST’tan güvenli dosya paylaşımına yerli çözüm

02 Temmuz 2018

YEŞİM ARDIÇ

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elele Vakfı’nın bir kuruluşu olarak 2004’de faaliyete başlayan TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. bulutla entegre şifreleme anahtar servis platformu EKaaS projesini hayata geçiriyor. Sistem, elektronik ortamda veri transferini güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

TÜRKTRUST Genel Müdürü Öner Demirkol, EKaaS ile verinin elektronik ortamda üretilip dağıtılması sırasında yetkisiz kişiler tarafından okunması ve kullanılması riskinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Halen, elektronik ortamda veri transferinde dosyaların neredeyse hiç şifrelenmediğini belirten Öner Demirkol, genellikle transfer hizmeti sahibi şirketlerin de dosyalara erişebildiğini aktardı. EKaaS’ın ise açık ağlarda üçüncü taraflarla paylaşılacak elektronik verilerin, kişi veya kişi gruplarına özel şifrelenmiş şekilde uzun dönemli korunmasını sağladığının altını çizen Demirkol, “EKaaS, ihtiyaç halinde güvenli bir şekilde dosyanın içeriğine doğru kişiler tarafından ulaşılmasına olanak sağlayan, bulut sistemler ile entegre olan bir merkezi şifreleme platformudur. EKaaS ile dosyanın ağ üzerinden güvenli ve gizli şekilde paylaşılabilmesi, güvenlik servis sağlayıcısı tarafından depolanmaması (sadece gönderici ve alıcıda bulunması), dosya üzerinde tam yönetim sağlanması ve böylece kullanıcı alışkanlıklarının korunması sağlanabilecektir” diye konuştu.

İlk Özel Elektronik Sertifika Sağlayıcısı

Türkiye’nin elektronik sertifika üretim ve yönetim yazılımını kendisi geliştirmiş ilk ve tek özel elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olduklarını belirten Demirkol, 2015 yılında Ar-Ge merkezi olarak yetkilendirildiklerini bildirdi. Yaygın kullanıma ulaşan hazır yazılım ürünleri ve anahtar teslim projelerle bütünleşik bilgi güvenliği çözümleri de sunduklarını ifade eden Demirkol, “TÜRKTRUST, elektronik imza, elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetleri alanlarında dünya çapında hizmet verebilecek şekilde yapılandırılarak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) pazarında ülkemizin lider kuruluşu olmuştur” dedi.

Geliştirilen hazır yazılım ürünlerinde, yurt içinde ve yurt dışında önemli satışlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Demirkol, “Kamu kurumlarına ve şirketlere özel yazılım uygulamaları ve anahtar teslim proje ve entegrasyon çözümleri, kurumsal Açık Anahtarlı Altyapı (PKI) çözümleri, bilişim ve bilgi güvenliği alanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktayız” diye konuştu.