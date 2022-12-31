Turpak 2022 yılı bayi toplantısı İstanbul'da yapıldı

İstanbul’da Turpak CEO’su Tamer Şengönül, Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Etiz’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda şirket, akaryakıt sektörüne yönelik sunduğu ürün ve hizmetlerinin yanı sıra sektöre yönelik yeni kazandırmaya çalıştıkları birçok yeni ürün ve hizmetleri tanıttı.

Bayi toplantısının açılışında konuşan Turpak CEO’su Tamer Şengönül, “Akaryakıt sektörüne yönelik bugüne kadar sunduğumuz hizmetler ve çözümlerimizle sektörde en çok tercih edilen firmalardan birisi haline geldik. 1999 yılında "Taşıt Tanıma Sistemi" vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyonla tanıştırmaya başladığımız günlerden bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde taşıtta, 7.000’nin üzerinde akaryakıt istasyonunda Turpak tarafından geliştirilen otomasyon çözümleri sorunsuz olarak çalışmakta” dedi.

Tamer Şengönül’ün konuşmasının ardından Turpak’ın sektöre kazandırmak istediği yeni ürünlerle ilgili Turpak Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol ile diğer Turpak yetkililerinin yaptıkları sunumlar, kamera sistemleri alanında işbirliği yaptıkları firma temsilcilerinin bayilere yönelik yaptıkları tanıtımlar ve özellikle bayiler üzerinden yeni iş alanı açacak olan taze ürünlerin sadece Turpak bayileri kanalıyla satışının yapılmak istenmesine yönelik açıklamalar bayilerin ilgisini çekti.

Sahada yapılan çalışmalarda özellikle iş güvenliği açısından uygulanan kurallar, bugüne kadar karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ifade edilirken, toplu fotoğraf çekimi töreniyle bayi toplantısı sona erdi.