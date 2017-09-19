TÜV SÜD Türkiye’nin yeni CEO’su belli oldu

19 Eylül 2017

TÜV SÜD Türkiye, şirketin üst düzey yönetim kademesi de dâhil olmak üzere tüm birimler genelinde Ekim 2016’dan itibaren sürdürdüğü yeniden yapılanma çalışmalarını tamamladı.



Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridegepoint ortaklığı olan TÜVTÜRK’te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Emre Büyükkalfa, 1 Eylül 2017 itibariyle TÜV SÜD Türkiye CEO’su görevine atandı.



Emre Büyükkalfa kimdir?



Sankt Georg’s Avusturya Lisesi’nden 1996 yılında mezun olan Büyükkalfa, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümü ve takibindeki MBA programı ile eğitim yaşamını sürdürdü. Kariyerine 2000 yılında Metro AG bünyesinde Organizasyon Uzmanı olarak başlayan Büyükkalfa, 2002-2005 yılları arasında Süreç Yönetimi Bölüm Sorumlusu olarak Tansaş'ta görev aldı. 2005 - 2016 yılları arasında TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.’de Kalite Müdürü, Kurumsal Gelişim Direktörü gibi çeşitli kademelerde yer alan Emre Büyükkalfa, son olarak TÜVTÜRK'te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapıyordu.