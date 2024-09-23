Uçuş’a hazır, odağında 580 milyar dolarlık pazar var

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Vestel Şirketler Gru­bu’nun elektrikli araç şarj istasyonları, oto­motiv elektroniği ve enerji de­polama sistemleri alanların­daki faaliyetlerini yürüten Vestel Mobilite, yeni yatırım­lar ve işbirliklerini duyurma­ya hazırlanıyor.

Almanya’nın Hannover kentinde düzenle­nen IAA Transportation Fua­rı’nda mobilite ürün ve çözüm­lerini sergileyen şirket, özel­likle 8 dakikada şarj imkânı sunan 720 Kw güç çıkışlı istas­yonlarıyla dikkat çekti. Vestel CEO’su Ergün Güler, bu ürünle Vestel’in dünyadaki 3 şirket­ten biri olduğunu söyledi. He­def ise 1000 Kw güç çıkışlı şarj istasyonu da üreterek dünya­daki 2 şirketten biri olmak.

Elektrikli araç pazarının 2030’da 3 trilyon dolara ulaşa­cağını kaydeden Ergün Güler, sadece Vestel’in faaliyet gös­terdiği elektrikli araç kompo­nentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batar­ya depolama çözümleri alanı­nın 2030’da 580 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini be­lirtti.

Amaçlarının 580 milyar dolarlık pazardan pay almak olduğunu ifade eden Güler, “Bugün geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle bu alanda faa­liyet gösteren şirketin çok öte­sinde bir konumdayız. Kimi üreticiler 300kW’lık şarj is­tasyonlarını bile ürün gamla­rına daha yeni eklemeyi plan­larken Vestel bugün 720kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istas­yonlarını üretip, ihraç edi­yor. 2025'in ilk çeyreğinde de 1MW güç çıkışlı şarj istasyon­larını satışa sunmayı planlıyo­ruz” dedi.

Vestel ekranları gökyüzüne de çıkacak

Vestel Mobilite, yakın za­manda dünyaca ünlü bir hava­yolu şirketinin 300 adet filo­sunun ekranını üretimine de başlayacak. Otomotiv alanın­da Vestel’in araç içi ekran çö­zümünde mini LED ekran tek­nolojisini kullanarak canlı ve parlak renkler sunduğunu, bu sayede de pazarda önemli bir fark yarattığını söyleyen Er­gün Güler, “Bugün hem sürü­cülere hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte bir­leştirerek yekpare bir ekran ürettik. Buradan edindiğimiz tecrübe ile yakın zamanda ha­vacılık sektörüne de girece­ğiz. Uçak içi eğlence ekranla­rı için çalışmalarımız başladı, çok yakın zamanda buradaki iş birliklerimizi de duyuracağız” açıklamasını yaptı.

“Otomotiv artık tüketici elektroniği oldu”

Vestel’in tüketici elektro­niği alanında yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini, bu alana yaptıkları yatırım­larla birleştirince ortaya güç­lü bir yapı çıktığını söyleyen Güler, “Bu yapı sayesinde ge­lecek üç yıl içinde Vestel Mo­bilite’nin piyasa değerini mil­yar doların üzerine çıkarma­yı hedefliyoruz” diye konuştu. Öte yandan Boston Consul­ting Group’un tahminlerine göre 2030'a kadar dünya ge­nelinde elektrikli araç satış­ları, toplam araç satışları­nın %40-45’ini oluşturacak.

Bu artışla beraber elektrik­li araç komponentleri paza­rı da 2030’a kadar 440 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Elektrikli araç şarj soket sayı­sının ise 124 milyona ulaşma­sı bekleniyor. Bu da yaklaşık 42 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü anlamına geliyor. Ergün Güler, “Otomotiv artık tüketici elektroniği oldu. Biz de tüketici elektroniği alanın­da yıllardır Uzakdoğu gibi hız­lı, Avrupa ve Japonya gibi seri üretim yapıyoruz" dedi.

Vestel’in TOGG yerli oto­mobil projesindeki ortaklı­ğıyla, bugün büyük dönüşüm yaşayan otomotiv sektörün­deki etkinliğini daha da artır­dığını söyleyen Güler, “Bugün TOGG’un en ilgi çeken nokta­larından olan yekpare ekranı­nı Vestel üretiyor. Elektronik sektöründeki bilgi birikimi­mizi tamamen buraya aktar­dık. Hedefimiz elektrikli araç üreticilerinin birinci seviye tedarikçisi olmak” ifadeleri­ni kullandı. TOGG’daki ekran tecrübesini global markalar­la pekiştireceklerini dile geti­ren Güler, ekran deneyimini genişleteceklerini belirtti.

İleri teknoloji ürünleri IAA’da görücüye çıktı

Vestel CEO’su Ergün Güler, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarının, mobilite sektörünün geleceğine yön veren bir konumda olduğunu belirterek, “Böylesi büyük bir organizasyonda ülkemizi mobilite alanında temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Vestel, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan fuarda, mobilite sektörüne yönelik yazılım, ekran ve şarj çözümleriyle yer aldı.

5MWh’lık üniteler pazara sunulacak

Dünyada güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümlerinin hızla yaygınlaştığını vurgulayan Ergün Güler, “Vestel, çevreci çözümleriyle enerji maliyetlerinde de önemli tasarruf sağlamak amacıyla konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş/ rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri üretiyor. Hem konut hem de toplu kullanım için bu alanda ilk 75kWh ve 300kWh’lık ürünleri pazara Vestel sürmüştü. Bu yıl da güneş/rüzgâr enerji santralleri için 5MWh’lik depolama ünitelerini piyasaya süreceğiz” açıklamasını yaptı.

“Çip üretimi için TOGG benzeri yapı kurulabilir”

Vestel Mobilite olarak çip sektörünün yazılım geliştirme tarafında olduklarını açıklayan Ergün Güler, “Çipin kendisini yapmak milyarlarca dolar yatırım gerektiriyor. Bunu tek şirketin yapması için kaynak yok. Ancak çip üretimi için TOGG benzeri bir yapı kurulabilir” dedi.