Uçuş’a hazır, odağında 580 milyar dolarlık pazar var
Mobilite pazarında 3 yılda milyar dolarlık piyasa değeri yaratmayı hedefleyen Vestel, hızla büyüyen elektrikli araç pazarının 580 milyar dolarlık kısmından pay alacak. Vestel Mobilite, yakın zamanda dünyaca ünlü bir havayolu şirketinin 300 adet filosunun ekranını üretecek.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Vestel Şirketler Grubu’nun elektrikli araç şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarındaki faaliyetlerini yürüten Vestel Mobilite, yeni yatırımlar ve işbirliklerini duyurmaya hazırlanıyor.
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation Fuarı’nda mobilite ürün ve çözümlerini sergileyen şirket, özellikle 8 dakikada şarj imkânı sunan 720 Kw güç çıkışlı istasyonlarıyla dikkat çekti. Vestel CEO’su Ergün Güler, bu ürünle Vestel’in dünyadaki 3 şirketten biri olduğunu söyledi. Hedef ise 1000 Kw güç çıkışlı şarj istasyonu da üreterek dünyadaki 2 şirketten biri olmak.
Elektrikli araç pazarının 2030’da 3 trilyon dolara ulaşacağını kaydeden Ergün Güler, sadece Vestel’in faaliyet gösterdiği elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümleri alanının 2030’da 580 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.
Amaçlarının 580 milyar dolarlık pazardan pay almak olduğunu ifade eden Güler, “Bugün geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle bu alanda faaliyet gösteren şirketin çok ötesinde bir konumdayız. Kimi üreticiler 300kW’lık şarj istasyonlarını bile ürün gamlarına daha yeni eklemeyi planlarken Vestel bugün 720kW güç çıkışlı çok hızlı şarj istasyonlarını üretip, ihraç ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde de 1MW güç çıkışlı şarj istasyonlarını satışa sunmayı planlıyoruz” dedi.
Vestel ekranları gökyüzüne de çıkacak
Vestel Mobilite, yakın zamanda dünyaca ünlü bir havayolu şirketinin 300 adet filosunun ekranını üretimine de başlayacak. Otomotiv alanında Vestel’in araç içi ekran çözümünde mini LED ekran teknolojisini kullanarak canlı ve parlak renkler sunduğunu, bu sayede de pazarda önemli bir fark yarattığını söyleyen Ergün Güler, “Bugün hem sürücülere hem de yolculara en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için araç içi eğlence ve bilgi ekranlarını aynı kokpitte birleştirerek yekpare bir ekran ürettik. Buradan edindiğimiz tecrübe ile yakın zamanda havacılık sektörüne de gireceğiz. Uçak içi eğlence ekranları için çalışmalarımız başladı, çok yakın zamanda buradaki iş birliklerimizi de duyuracağız” açıklamasını yaptı.
“Otomotiv artık tüketici elektroniği oldu”
Vestel’in tüketici elektroniği alanında yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini, bu alana yaptıkları yatırımlarla birleştirince ortaya güçlü bir yapı çıktığını söyleyen Güler, “Bu yapı sayesinde gelecek üç yıl içinde Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Öte yandan Boston Consulting Group’un tahminlerine göre 2030'a kadar dünya genelinde elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının %40-45’ini oluşturacak.
Bu artışla beraber elektrikli araç komponentleri pazarı da 2030’a kadar 440 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak. Elektrikli araç şarj soket sayısının ise 124 milyona ulaşması bekleniyor. Bu da yaklaşık 42 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü anlamına geliyor. Ergün Güler, “Otomotiv artık tüketici elektroniği oldu. Biz de tüketici elektroniği alanında yıllardır Uzakdoğu gibi hızlı, Avrupa ve Japonya gibi seri üretim yapıyoruz" dedi.
Vestel’in TOGG yerli otomobil projesindeki ortaklığıyla, bugün büyük dönüşüm yaşayan otomotiv sektöründeki etkinliğini daha da artırdığını söyleyen Güler, “Bugün TOGG’un en ilgi çeken noktalarından olan yekpare ekranını Vestel üretiyor. Elektronik sektöründeki bilgi birikimimizi tamamen buraya aktardık. Hedefimiz elektrikli araç üreticilerinin birinci seviye tedarikçisi olmak” ifadelerini kullandı. TOGG’daki ekran tecrübesini global markalarla pekiştireceklerini dile getiren Güler, ekran deneyimini genişleteceklerini belirtti.
İleri teknoloji ürünleri IAA’da görücüye çıktı
Vestel CEO’su Ergün Güler, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarının, mobilite sektörünün geleceğine yön veren bir konumda olduğunu belirterek, “Böylesi büyük bir organizasyonda ülkemizi mobilite alanında temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Vestel, bu yıl iklim değişikliğiyle mücadele ve yeni teknolojiler üzerine yoğunlaşan fuarda, mobilite sektörüne yönelik yazılım, ekran ve şarj çözümleriyle yer aldı.
5MWh’lık üniteler pazara sunulacak
Dünyada güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik depolama çözümlerinin hızla yaygınlaştığını vurgulayan Ergün Güler, “Vestel, çevreci çözümleriyle enerji maliyetlerinde de önemli tasarruf sağlamak amacıyla konut, ticari/endüstriyel ve yenilenebilir güneş/ rüzgâr enerji santralleri için enerji depolama sistemleri üretiyor. Hem konut hem de toplu kullanım için bu alanda ilk 75kWh ve 300kWh’lık ürünleri pazara Vestel sürmüştü. Bu yıl da güneş/rüzgâr enerji santralleri için 5MWh’lik depolama ünitelerini piyasaya süreceğiz” açıklamasını yaptı.
“Çip üretimi için TOGG benzeri yapı kurulabilir”
Vestel Mobilite olarak çip sektörünün yazılım geliştirme tarafında olduklarını açıklayan Ergün Güler, “Çipin kendisini yapmak milyarlarca dolar yatırım gerektiriyor. Bunu tek şirketin yapması için kaynak yok. Ancak çip üretimi için TOGG benzeri bir yapı kurulabilir” dedi.