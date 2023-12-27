UFO, yeni çevre dostu ve akıllı ürününü satışa çıkardı

Son günlerde soğuk havalar kapımızı çalarken, global çapta süregelen enerji kriziyle birlikte artan doğal gaz fiyatları, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları farklı ısınma yöntemlerine yönlendiriyor. Yetkililer de bu doğrultuda en az enerji kullanan ürün ve sistemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çevreye duyarlı, enerji verimliliği odaklı yeni kule tipi ısıtıcısı Erciyus Smart’ı satışa sunan UFO ise tüketicilerin zaman ve enerjiden tasarruf etmesini sağlarken günlük hayatını kolaylaştırıyor.

Enerjiden %38 ila 43 tasarruf ettiriyor

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıkladığı verilere göre, küresel konut gazı tüketiminin %50’sini temsil eden ülkeler, taleplerin sabitlendiği ya da düştüğünü bildiriyor. Bunun yanı sıra, özellikle gelişmiş ekonomilerdeki binaların gaz talebinin 2030’a kadar 65 milyar metreküp azalması bekleniyor. Bu da hanelerin ısınma ihtiyacının verimlilik odaklı sistemlerle yeniden şekilleneceğine işaret ediyor.

UFO’dan yapılan açıklamaya göre, UFO Erciyus Smart Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı, kullanıcıların

enerjiden %38 ila 43 tasarruf etmesini sağlıyor. Mobil uyumlu, kumanda ile kontrol edilebilen, termostat özellikli ürün, bu sayede sürdürülebilir bir geleceğe de katkıda bulunulmasını sağlıyor. Termostat vasıtasıyla ortam istenilen sıcaklığa gelinceye kadar cihaz kendini ekonomik moda alıyor. Böylece, maliyetleri de düşürürken, sağlıklı ısı kaynağı sunuyor.

Kolay ve güvenilir ısıtma sistemini temsil ediyor

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla da öne çıkan UFO Erciyus Smart Mobil Uyumlu Kule Tipi Isıtıcı, pratik, kolay ve güvenilir bir ısınma sistemini temsil ediyor. Akıllı UFO, mobil cihazlar ile uzaktan kontrol edilebiliyor. İstenilen zaman aralığında çalıştırılabiliyor. Haftalık programlama seçeneği ile özel ısınma planı oluşturulmasına olanak tanıyor. Uzaktan kumandayla hem açıp kapatılabiliyor hem de 4 ürüne kadar kumandadaki tuşlara entegre edilebiliyor.

Türkiye, ışıklı ısıtmada gelişmiş ülkelerle yarışıyor

UFO, 30 yıldır benimsediği çevre duyarlı yaklaşımla kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu doğrultuda UFO vantilatörlerinin yanı sıra, gelecek yaz UFO gamına girecek 3 yeni ürünü için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca konvansiyonel ısıtma yöntemiyle de ilgilenmeye devam ediyor. Bu yöntemle, önce havayı daha sonra eşyaları ısıtmaya odaklanırken, elektrikli konvektörünü 2023-2024 kış sezonunda piyasaya süreceğini şimdiden müjdeliyor.

Türkiye’nin ışıklı ısıma konusunda gelişmiş ülkeler düzeyinde olduğunu belirten UFO, bu sistemin gelecekte daha çok tercih edileceğinin altını çiziyor. Yurt dışında, bayilikler ve temsilcilikler açarak doğru alanlara doğru zamanda yatırım yaparak global çapta saygın bir marka haline gelip ülkemizi ısıtma alanında daha iyi temsil etmeyi ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı misyon ediniyor.