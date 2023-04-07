Ülker Bisküvi’nin sendikasyon kredisi anlaşmasına yeni banka

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi’nin kısa bir süre önce Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited’in liderliğinde; JP Morgan Chase Bank, N.A ve Sharjah Islamic Bank PJSC’nin katılımıyla imzaladığı kredi anlaşmasına Kuveyt’in önde gelen bankalarından Gulf Bank da katıldı.

Gulf Bank’ın sağladığı 46,2 milyon avroluk krediyle beraber, Ülker Bisküvi’nin aldığı kredi 248 milyon dolara yükseldi. Gulf Bank ’dan alınacak kredi de Nisan 2023’te vadesi gelen 375 milyon doları tutarındaki sendikasyon kredisinin refinansmanında kullanılacak.

3 yıl vadeli, 35 milyon doları ve 150 milyon avro olan sendikasyon tutarı, yeni anlaşmayla birlikte 35 milyon doları ve 196 milyon avroya yükseldi. Yaklaşık yüzde 15’i murabaha olan anlaşmanın toplamı 248 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Anlaşma, şirketin sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor.