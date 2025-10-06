Ülker Bisküvi'ye 250 milyon dolar sendikasyon kredisi
Ülker Bisküvi, 2023’te aldığı 3 yıl vadeli sendikasyon kredisini refinanse etmek için 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Bu işlem, özel sektörde son 5 yılda vadede ana para ödemeli ilk sendikasyon kredisi olarak dikkat çekti.
Ülker Bisküvi, 2023 yılında sağladığı 250 milyon dolarlık sendikasyon kredisini refinanse etmek amacıyla 5 yıl vadeli yeni bir kredi anlaşması imzaladı.
J.P. Morgan liderliğinde Emirates NBD, Standard Chartered Bank ve toplam 11 uluslararası bankanın katılımıyla gerçekleştirilen kredi, özel sektörde 2020’den bu yana vadede ana para ödemeli ilk 5 yıl vadeli sendikasyon olarak kayda geçti.
Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, kredinin şirketin güçlü finansal yapısına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik bağlantılı yapısıyla geleceğe yatırım niteliği taşıdığını vurguladı.