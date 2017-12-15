Ülker, International Biscuits Company paylarını satın alacak
Ülker, Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerini 40 milyon dolara satın alacak.
Ülker Bisküvi, Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamını satın alacak.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin Yıldız Holding'in bağlı ortaklığı UB Group Limited'e ait International Biscuits Company hisselerinin tamamını satın almaya karar vermiştir. İlgili şirket değeri 56 milyon dolar olup, şirket net borç sonrası satın alım bedeli 40 milyon dolardır. Pay devri işlemi Suudi Arabistan yetkili otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması akabinde gerçekleşecektir"