Ülker'den Ramazan Bayramı için 67 çeşit ürün

Ramazan Bayramı’nı birbirinden farklı çikolata ve şekerlemelerle karşılayacak Ülker, bu bayramda 67 farklı ürün çeşidiyle piyasada olacak.

Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı, "Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; Ramazan Bayramı için çikolatada 35, şekerlemede 32 olmak üzere toplamda 67 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık" dedi.

Portföylerine bu yıl 16 yeni ürün eklediklerini anlatan Kabakçı, şöyle konuştu:

* Bu sene de Ülker Ece ve Çikolatin tüketicilerimizin bayram için klasik tercihleri arasında olmaya devam edecek. Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolatada Ülker Laviva hediyelik kutu ve poşet formatında raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı, bitter çikolatalı dökme ve hediyelik kutu çeşitleriyle ilk defa bayrama tat katacak. Ayrıca yeni Buklet Hindistan cevizli pirinç patlaklı sütlü çikolata da bayram ziyaretlerinde yerini alacak.

* Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk’u, yeni hediyelik kutusu ve vişne lezzetiyle tüketicilerimizin beğenisine sunacağız. Toffe seven tüketicilerimizi ise bu senenin yeni trendi limon serinliği ‘‘cool lime’’ lezzetiyle buluşturacağız.

* Sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz.

* Ülker Apartmanı reklam serisi, “Ülker’siz bir bayram düşünülemez” sloganıyla bir çocuğun gözünden bayram mutluluğunu anlatan Ramazan Bayramı filmiyle devam edecek.