Uludağ Elektrik’ten ‘şehrimize hoş geldin’ paketi

Kenan SERTALP

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından çok sayıda vatandaş başka illere göç etti. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’ya yerleşen depremzedelere Uludağ Elektrik ekipleri moral olacak adım attı. Uludağ Elektrik, elektrik aboneliği başlatmak için başvuruda bulunan depremzedelere ‘Hoş geldin’ paketi sunarak farkındalık oluşturdu.

Gıda, temizlik ve hijyen malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında imkanları seferber eden Uludağ Elektrik ekiplerinin abonelik noktasında sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç ‘’Hala orada kalan insanlar var ama bildiğimiz üzere de birçok insanda başka bölgelere yerleşmek zorunda kaldı.

Bursa'ya baktığımızda yine misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde birçok kişi kalıyor. Bursa'nın ev sahipliğinde bazı depremzedelere evlere geçmeyi tercih ettiler. Dolayısıyla abonelik noktasında da bize geliyorlar. Burada EPDK'nın almış olduğu karar gereği zaten abonelikler ücretsiz bir şekilde açılıyor. Biz başka nasıl destek olabiliriz dedik.

Sonuçta eve de ilk girildiğinde yine o tarafta da çeşitli ihtiyaçlar var. Biz de temizlik, kırtasiye ve hijyen malzemelerinden oluşan bir paket hazırladık. Bu çalışmamız ilk etapta onlara hoş geldin mesajımızı iletecek bir nevi evlerinde hissettirecek bir paket oldu. Onlardan da çok olumlu dönüşler alıyoruz. Şu ana kadar 2 bini belki geçmişiz. İki bini aşkın depremzede abone bölgemize gelmiş oldu. onlar da bu hediye paketimizle hoş geldin demek istedik.‘’ ifadelerini kullandı.

"Hala bölgeye destek vermeye devam ediyoruz"

Depremin ilk gününden başlayarak bölgede ellerinden gelenin ötesinde bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Ali Erman Aytaç ‘’Hem şirketimizin hem arkadaşlarımızın desteğiyle hızlıca, bir tır dolusu 20 binden fazla ihtiyaç malzemesini Hatay'a gönderdik. Burada battaniyeler, montlar ısıtıcılar demlemiş olduğum gibi gıda, su gibi malzemeler yer alıyordu. Ayrıca grubumuzun bir arama kurtarma ekibi de sahadaydı. 20 kişilik ekibimiz bakanlık koordinasyonuyla hala bölgede destek vermeye devam ediyor.’’ diyerek sözlerini noktaladı.