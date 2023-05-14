Ulusal afet kalkanı modeli acil oluşturulmalı

Karmar A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, seçimlerle önemli bir demokrasi sınavının daha geride kaldığını belirterek, yeni hükümetin önünde ülkenin acil ihtiyaçlarına yönelik önemli gündem maddeleri olduğuna dikkat çekti. Halkın bütçesi ve makro ekonominin performansını etkileyen politikalara öncelik verileceğini öngören Yedikardeş, ancak ekonomi kadar önemli bir başka konunun da ülke kalkınmasının önünde ciddi tehdit oluşturan afet riski olduğunu hatırlattı. Emrullah Yedikardeş “Hiç zaman kaybetmeden afete karşı dirençli şehir modelini hayata geçirmek zorundayız. Seçim öncesi hükümetimizin çalışmalarına başladığı Ulusal Afet Kalkanı modeli bizlerin aylardır tartıştığı ve önerdiği birçok maddeyi bünyesinde barındıran kapsamlı bir modeldir. Gündemin yoğunluğunda bu model arka plana atılmamalı” önerisinde bulundu.