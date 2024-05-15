Uluslararası işbirliği ile Türkiye’nin lojistik sektöründeki rolü sergilendi

Pandeminin ardından Rusya - Ukrayna savaşı ve Kızıldeniz’deki çatışmalarla birlikte uzun zamandır krizin eşiğinde duran lojistik sektörü, tüm duraksamalara rağmen büyümeye devam ediyor. Mordor Intelligence’ın açıkladığı veriler, 2024’ü 6,03 trilyon dolarla kapatması beklenen sektörün 5 yıl içinde 7,54 trilyon dolara ulaşacağına işaret ediyor. Globaldeki konumuyla bu pastadaki en büyük paya sahip olan ülkelerden Türkiye’nin ise sektöre bu yıl 74,56 milyar dolar katma değer daha kazandıracağı öngörülüyor. Taşımacılık ve lojistik sektörüne dair düzenlenen etkinlikler ise ülkemizin bu alandaki potansiyelini ortaya koyarken hem uluslararası arenada rekabet gücü kazandırıyor hem de global çapta yeni işbirliklerinin önünü açıyor.

Dünyanın önde gelen bağımsız küresel yük yönetimi ve lojistik ağı Waco System’in yerli lojistik ve taşımacılık çözümleri şirketi ENCO öncülüğünde, Türkiye'nin ticaret, turizm, kültür ve ekonomi alanlarındaki potansiyelini sergilemek için İstanbul’da bir etkinlik düzenlendi. 14 - 17 Nisan 2024 tarihlerindeki “WACO System Topluluğu Etkinliği”nin gala yemeği ve Anadolu Ateşi’nin gösterisi Çırağan Sarayı’nda, toplantılar ise Le Méridien Istanbul Etiler’de gerçekleşti. “Türkiye'nin kalbinde, dünya ticaretinin geleceğini şekillendirin” temalı etkinlikte, sektör profesyonellerinden kültür ve ekonomi analistlerine, medyadan influencerlara kadar geniş bir kitle ağırlandı. Etkinlikte Türkiye'nin ticaret, turizm, kültür ve ekonomi alanlarındaki potansiyeli sergilendi ve uluslararası işbirlikleri teşvik edildi.

“Türkiye’nin kritik rolünü sergiledik”

Etkinliğin organizatörü ENCO temsilcisi Özgür Gür, konuya dair, “Taşımacılık ve lojistik sektöründe küresel çapta süregelen problemler, Türkiye’nin jeopolitik konumuyla ne denli kritik bir rol üstlendiğini yeniden ortaya koydu. Biz de, lojistik sektöründe karşılaşılan zorluklara yenilikçi çözümler getirme gayesiyle işbirliği yaptığımız İngiltere merkezli Waco System ile ülkemizin potansiyelini göstermek için etkinlik düzenledik. Sektörel işbirliklerinin önemini vurgularken sürdürülebilir kalkınma ve inovasyon için dinamik bir ortam yaratıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“WACO ile yaptığımız işbirliği ile iki organizasyonun da güçlü yönlerini birleştirerek lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyoruz. Sektörde yeni ufuklar açarak ülkemizin de globalde varlığını desteklemesini amaçlıyoruz. Tekstil alanında uzmanlaşmış, dünyanın ve Türkiye’nin sayılı markalarını taşıyan bir şirket olarak, gelecek dönemde de tıpkı sektördeki yeniliklerde olduğu gibi etkinliklere de öncülük etmeyi sürdüreceğiz.”