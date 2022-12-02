Uniroyal’den yoğun yağışlı havalarda güvenli sürüş için tavsiyeler

Yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve tasarımı ile öne çıkan Uniroyal lastikleri, yoğun yağışlı havalarda da sürücülerin yakın yol arkadaşı oluyor. Uniroyal, yoğun yağışlı havalarda güvenli sürüş için sürücülere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Yağmur lastiklerinin yaratıcısı olarak bilinen Uniroyal yola çıkmadan önce öneriyor

Yoğun yağış esnasında yolculuğunuzun gerçekten gerekli olup olmadığını veya yağmur dinene kadar beklemenin daha iyi olup olmadığını değerlendirin.

Yağışlı havada aracınızı kullanmanız gerekiyorsa, yola çıkmadan önce ön sileceklerinizi kontrol edin. Ön ve arka sileceklerinizin iyi durumda olup olmadığından emin olun. Emin değilseniz, hemen değiştirin.

Lastiklerinizin diş derinliğini kontrol edin. Uniroyal, minimum diş derinliğinin yaz veya dört mevsim lastikleri için 3 mm, kış lastikleri için 4 mm olmasını tavsiye ediyor.

Yakıt deposunu doldurun. Şiddetli yağış, genellikle trafiğin durmasına neden olur. İhtiyacınız olan son şey, silecekleriniz, klima ve farlarınız çalışırken yakıtınız bittiği için yolda kalmanızdır.

Araç içindeki buğuyu hızla nazıl çözeceğinizi öğrenmek için aracınızın klima ve ısıtma sistemlerini detaylı bir şekilde öğrenin.

Rotanız üzerinde herhangi bir kapalı yol, kaza veya su baskını olup olmadığını öğrenmek için radyo veya interneti kullanın ve gerekirse rotanızı değiştirin.

Trafikte kısa farlanızı yakın