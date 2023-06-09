United Payment’tan Money20/20 çıkarması

Türkiye FinTek sektörü, uluslararası arenalarda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. FinTek alanındaki dünyanın en büyük etkinliklerinden Money20/20’de de Türk şirketler öne çıktı. 6-8 Haziran tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilen etkinlikte United Payment en büyük sponsorlar arasında yer aldı. Ayrıca DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi FinTek Komitesi’nin önderliğinde de “DEİK Pavilyonu” düzenlendi.

United Payment yeni ismi ve kimliği ile Money20/20’de

Türkiye, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan ve İngiltere’nin yanı sıra açılacağı yeni ülkelerle ilgili çalışmalara devam eden United Payment, yenilenen yüzü ve yeni marka kimliğiyle, globalde atacağı önemli adımların habercisi olarak Money20/20’de yerini aldı. Etkinliğin en büyük sponsorlarından biri olan United Payment, buradaki standında ürün ve hizmetlerini tanıtırken, aynı zamanda ‘hayatın düğümlerini çözen görünmez güç’ mottosuyla vizyoner duruşunu katılımcılarla paylaştı.

Startup’lar DEİK Pavilyonuyla uluslararası arenada

Etkinlik boyunca DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi FinTek Komitesi’nin organizasyonu ile hayata geçirilen DEİK Pavilyonu’na katılan Türk FinTek şirketleri de global firmalarla tanışma ve yurtdışına açılma konusunda önemli fırsatlar elde etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Fintech Komitesi Başkanı ve United Payment CEO’su İlker Sözdinler “Sektörün nabzının tutulduğu Money20/20, dünyadaki trendler ve global şirketlerin çalışmalarını yakından takip etmek adına çok özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Buradaki sponsorluğumuzla adımızı duyurmak, network genişletmek ve bundan sonra atacağımız adımları sağlamlaştırmak için eşsiz fırsatlar elde ettik. Yine DEİK olarak gerçekleştirdiğimiz pavilyonda da gelecek vaat eden önemli 8 FinTek’in etkinliğe katılmasına destek olduk. Avrupa’nın önde gelen kuruluşlarının Türk şirketlere ilgisini görmek bizi çok heyecanlandırdı. DEİK olarak Türkiye’den global FinTek şirketleri çıkarmayı, onlara yurtdışında büyüme imkanları sunmayı hedefliyoruz.

2025 yıl sonu itibarıyla sektördeki her 4 fintech oyuncusunun en az birinin uluslararası iş yapar hale gelmesini; uzun vadeli olarak ise 2030 yılı itibarıyla en az 5 fintech şirketinin artan ihracat geliri sayesinde Fortune 500 listesinde yer almasında aktif rol almayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin finansal teknolojileri alanında başarılarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun olumlu etkilerini çok daha fazla göreceğimize inanıyoruz” dedi.