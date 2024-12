ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nde yeni dönem başladı

Takip Et

ÜNLÜ & Co’nun kadınların girişimcilik ekosisteminde güçlenmelerini desteklemek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle hayata geçirdiği ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nde 2024-2025 dönemi başladı. 4 Aralık’ta FarkLabs’de gerçekleştirilen etkinlikle başlayan yeni dönemde 18 takım, 9 ay sürecek kapsamlı eğitimlerle iş modeli geliştirme, yatırımcı/VC sunumları ve dijital iletişim gibi alanlarda stratejik rehberlik alacak.

ÜNLÜ & Co’nun, üç temel etki odağı olan girişimcilik, kadınlara iş hayatında destek ve eğitim alanlarının kesişiminde doğan ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi, kurucusu ya da kurucu ortağı kadın olan girişimcilere kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. İleri seviye girişimcilik, finans ve markalaşma eğitimleri, ekosistem buluşmalarıyla profesyonel gelişim olanakları sağlayan Akademi, iş hayatından liderlerle düzenli ve bire bir mentorluk seanslarıyla da kişisel gelişimi destekliyor.

Psikososyal destek konusuna odaklanan ilk programlardan biri olan ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’ne bu yıl, toplam 5 ülkeden, 27 şehirden 49 takımda 201 kişi başvurdu. Sunumlar, bire bir görüşmeler ve jüri değerlendirmelerinin ardından en yüksek puanı alan 18 takım Akademi’ye katılmaya hak kazanırken, en çok başvuru yapay zekâ, eğitim teknolojileri ve sağlık teknolojileri alanlarından geldi.

“Kadının gücünü girişimcilikle açığa çıkarıyoruz”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, etkinliğin açılışında yaptığı ilham konuşmasında, dünyadaki girişimciler arasında kadınların sadece yüzde 10’unun yatırım desteğine başvurduğunu belirterek, Akademi’nin kadınlardaki girişimcilik cesaretini artırmasını hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Kadınların, iş dünyasındaki potansiyellerini tam anlamıyla yansıtmalarının önündeki engelleri aşmak için mentorluk ve bilgi paylaşımı ile başlayan bir destek ekosistemi oluşturmak çok önemli. Biz de başta ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi olmak üzere pek çok alanda etkin rol alarak buna destek veriyor, kadının gücünü girişimcilikle açığa çıkarıyoruz. Akademinin önceki döneminde 4 girişim fikri üretime geçti ve 8 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı. Yeni dönemde bu sayıları artırmak en büyük hayalimiz. Değerlendirdiğimiz başvurular arasındaki yenilikçi proje fikirleri, teknoloji girişimciliğinde kadın vizyonunu bize bir kez daha gösterdi. Seçilen 18 takımın her bir üyesini ve başvuru yapan tüm kadın girişimcileri tebrik ediyor, gelecekte kadınlara ilham verecek başarı hikayelerini beraber yazacağımıza inanıyorum.”

Lansman etkinliğinde konuşma yapan Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü ve Mütevelli Heyeti Üyesi Mehru Öztürk ise şu ifadeleri kullandı: "ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi’nde amacımız, teknoloji tabanlı yenilikçi çözümler üreten kadın girişimcileri desteklemek ve onların liderlik yolculuğuna katkı sağlamak. Geçtiğimiz yıl programımızda, girişimcilerimizin motivasyonunda %89, özgüveninde %81 ve liderlik gelişiminde %69 oranında artış sağladık. 2024-2025 döneminde sürdürülebilirlik, finans teknolojileri, eğitim teknolojileri ve yapay zeka gibi odak alanlarında kadın girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Girişimcilik Vakfı olarak, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu gururla taşıyoruz."