ÜNLÜ Portföy'den Nidapark Küçükyalı'ya 45 milyon TL'lik yatırım

25 Ekim 2017

Yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co iştiraki ÜNLÜ Portföy'ün kurucu ve yöneticisi olduğu Ünlü Portföy Yönetimi AŞ. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, gayrimenkul şirketi Tahincioğlu'nun Emlak Konut GYO'nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesine 45 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut L. Ünlü, gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarına işaret ederek, "İştirakimiz ÜNLÜ Portföy'ün çıkardığı Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda yerli ve yabancı yatırımcıların birikimlerine değer katacak projelere yatırım yapmaya özen gösteriyoruz. Yatırımlarımızda her zaman getiri ve fiyat potansiyeli birinci önceliğimiz olmuştur. Bu anlamda gayrimenkul sektöründe nitelikli projeleri ile adından söz ettiren Tahincioğlu'nun Nidapark Küçükyalı projesi, bizim için doğru bir adresti" dedi.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise portföy yönetim şirketlerinin Tahincioğlu projelerine ilgi gösterdiklerine dikkat çekerek şu bilgileri verdi: "Nidapark Küçükyalı, Emlak Konut GYO'nun kampanyasında rekor satış gerçekleştiren projemizdi. Portföy yönetim şirketleri de bu projelerimize yoğun ilgi gösteriyor. İkinci fazını yeni satışa çıkardığımız projemizin, Ünlü Portföy fon yatırımcılarına cazip getiri imkanı sunacağına inanıyoruz"

Nidapark Küçükyalı

Nidapark Küçükyalı projesi; ofis ticaret-konut alanları ile birlikte okul, meydan, belediye hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Projede; Kınalı, Sedef, Burgaz ve Heybeli'den oluşan konut etaplarının yanı sıra 4 adet ofis kulesi bulunuyor. Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile toplam 296 daire yer alıyor. Nidapark Küçükyalı Burgaz 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleriyle 328 daireden, Nidapark Küçükyalı Heybeli etabı, 2+1 ve 1+1 seçenekleriyle toplam 207 daireden, Nidapark Küçükyalı Sedef ise 1+1 ve 2+1 seçenekleri ile toplam 329 daireden oluşuyor. Proje içerisinde sosyal tesislerin yanı sıra 350 metre uzunluğunda alışveriş caddesi yer alması planlanıyor.

Projede "Şimdi Al Ocak 2019'da öde" avantajı ile ev sahibi olunabiliyor. Nidapark Küçükyalı'dan daire sahibi olmak isteyenler, satış fiyatının yüzde 5'ini peşin, yüzde 15'ini satış tarihinden itibaren 12. ayda yaparak kalan yüzde 80'lik kısmı için ise banka kredisi kullanabilecek, 516 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alacakları evin kredi taksit ödemelerine Ocak 2019'da başlayabilecekler.