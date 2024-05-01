Urla Enginar Festivali için geri sayım başladı

Bir yandan tarım üreticisini desteklerken bir yandan da yerel lezzetleri dünyaya tanıtarak İzmir turizmine katkı sağlamayı hedefleyen Uluslararası Urla Enginar Festivali, “Enginar tüm kalbiyle sizi çağırıyor” davetiyle başladığı yolculukta 3 Mayıs Cuma günü 10’uncu kez dünyaya kapılarını açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Urla Ziraat Odası ve Urla Kent Konseyi paydaşlığında hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü uluslararası festival, cuma günü kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Birbirinden güzel enginar lezzetlerine yöresel yemeklerin eşlik edeceği, atölyeler, söyleşiler, müzik dinletileri ve özel etkinliklerle zenginleşecek festivalin ikinci gününde sevilen grup Yeni Türkü de sahne alacak. Urla’nın kadim mutfak kültürüne hakim kadınların Doğal Sofra Urla Derneği çatısı altında günler öncesinden hazırlıklarına başladığı sağlıklı ve doğal yiyeceklerin yanı sıra, festival alanında takıdan giysiye dekoratif ürünlerden hediyelik eşyaya el emeği, göz nuru ürünler de stantlarda ziyaretçilerle buluşacak.

Coğrafi işaret ile koruma altında

Urla Yarımadası, üretim alanı ve miktarı ile en çok İzmir’de yetiştirilen sakız enginarının merkezi konumunda. Aslında henüz açmamış bir çiçek tomurcuğu olan enginar, taze olduğu dönemde çiçek sapının öz kısmının çiçek tablası ile birlikte tüketildiği potasyumca zengin bir sebze. Yerel coğrafi işaret ile koruma altında olan sakız enginarı, aynı zamanda mor çiçekleriyle de güzellik saçan çok yıllık bir bitki. Bu yıl don yemediği için daha da lezzetli olması beklenen sakız enginarını tarladan tezgaha taşıyan Urlalı üreticiler ise İzmirlileri tüm kalbiyle festivale çağırıyor.

İlk gün ‘gurur’ korteji

3 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde stantlar kurulurken festival açılışı ise saat 16.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Traktörleri ve üretim araçlarıyla hasatlarının gururunu taşıyan üreticilerin, etkinliklere katılacak eğlenceli grupların yer alacağı kortej ve açılış konuşmalarının ardından gösterilerle renklenecek festival, ilk gününde “Vourla” kitap söyleşisi ve Merve Taktakoğlu’nun solist olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Konseri ile devam edecek.