Uyumsoft, yeni ürün ailesini tanıtıyor

12 Ekim 2017

Uyumsoft ekosistemindeki iş ve çözüm ortaklarına yeni ürün ailesi "Uyumsoft EkoHR İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" lansmanında bir konuşma yapan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, artık ürünlerin değil, ekosistemlerin rekabetinin ön plana çıktığını ve yeni dönem rekabetinin ‘ekosistem rekabeti’ üzerinden gerçekleşeceğini kaydetti.



Uyumsoft’un cirosunun yüzde 43’nü Ar-Ge'ye ayırdığını belirten Önder, 20 yıldır karşılaşılan kriz dönemlerinde ciddi büyüme gerçekleştirdiklerini, büyüme oranlarının yüzde 80’leri geçtiğini ve gelecek yıl dijital pazarlamayla daha yoğun olarak dünya pazarlarına ekosistemindeki iş ve çözüm ortaklarıyla birlikte açılacaklarını söyledi. Mehmet Önder, "Türkiye’nin, dünyadaki yazılım markası Uyumsoft olacaktır" dedi.



'Biz büyük bir aileyiz' diyerek sözlerine başlayan İş Geliştirme Koordinatörü Turgut Kayalar, yurtiçi ve yurtdışındaki başarılara ekosistemle birlikte imza atmaya devam edeceklerini belirtti.



İş ve çözüm ortaklarının yoğun ilgi gösterdiği EkoHR toplantısında, İnsan Kaynakları Yöneticisi Harun Savsar ise, bulut EkoHR ürününün özelliklerini, performans yönetim sistemi, adil - eşitlikçi iş değerleme, ücret yönetim sistemi dahil tüm boyutlarıyla aktardı.