Uzel Makine’den açıklama

11 Temmuz 2018

Uzel Makina Sanayi AŞ’den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin en önemli ve köklü sanayi kuruluşlarından ve halkımızın büyük sevgisini kazanmış ender markalarından biri olan şirketimiz ile ilgili gelişmeler gerek paydaşlarımız olarak toplumun önemli bir kesimini ilgilendirdiğinden gerekse de ülkemizin kıymetli değerlerinden biri olarak hayatımızda yer edindiğinden kamuoyunun haklı ilgisini çekmekte ve bu nedenle bilgilendirilmektedir.

Uzel’in kanun dışı yollarla ele geçirilme girişiminin başladığı 2007 yılından bu yana her platformda ve fırsatta dile getirdiğimiz gibi varlıklarını koruyarak, üretimini devam ettirip, iş ve istihdam yaratarak parlak günlerine dönmek niyetindedir. Bunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

2015 yılında varlıklarımızdan bir kısmının ihale süreci ile satışı üzerine yaptığımız açıklamada “Uzel, bir varlığını elden çıkarmak istiyorsa, satış firmanın kendi iradesi ve onayı ile olmalıdır, aksi durumda böyle bir durumun sonuçlanmasına izin verilmeyecektir” ifadesini kullanmış idik bugün memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız ki bu süreç sona ermiştir.

Uzel güçlü bir şirkettir. Zor zamanlar geçirdiğimiz de doğrudur. Bu zor zamanlarda yaşayarak öğrendiğimiz ve tecrübelerimizle değerlendirdiğimiz çözümler ile şirketin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve üretimin yeniden başlayabilmesi için planlarımız hazırdır. Devletimizin de desteklediği ve paydaşlarımızın güvenini arkamıza alarak ilerleyeceğimiz bu süreçleri yakında sizlerle paylaşacağız. Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isterim ki; Bizler sanayiciyiz, sağlımızı kazanmamız ancak ve ancak sınai faaliyetlerimizin sürdürülmesi ile mümkündür. Bu etapta varlıklarımızın satışı, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Amacımız firmamız faaliyetlerinin devam etmesidir. Bu süreçte herhangi bir varlığımız ile ilgili tasarrufla bulunmak da yine Şirketimizin değerlendirme ve onayına tabiidir.

Uzel sevdalısı tüm müşterilerimize, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, Markamıza Değer Veren paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."