Vadesiz hesap esnekliği ile vadelinin getirisi 'VOV Tüzel Hesap'ta buluşuyor

Tüzel müşterilere özel, günlük vadesiz, gece vadeli mevduat olarak çalışan VOV Tüzel Hesap, Alternatif Bank'ın tüzel segmentteki müşterileri için stratejik olarak tasarlandı. İlk 90 gün boyunca avantajlı hoş geldin faiz oranı sunan VOV Tüzel Hesap, bu süre tamamlansa bile bankanın sunduğu ek hizmet ve ürünleri kullanan müşterilerine hoş geldin faiz oranı vermeye devam ediyor.

Döviz alternatifi de mevcut

Lira, dolar ve Euro cinsinden de açılabilen VOV Tüzel Hesap, hafta sonu ve tatil günlerinde de günlük faiz kazandırıyor. Havale/EFT, otomatik ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebildiği VOV Tüzel Hesap'tan, kredi, KMH ve kredi kartı ödemeleri de yapılabiliyor.

Ürüne yönelik açıklama yapan Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, "Bu ürün, bilançomuzda çeşitliliği artırarak müşteri portföyümüzü genişletmemize olanak tanıyacak. Sektörümüzde 'Dijitalleşme' genelde bireysel müşterilere yönelik çözümler için düşünülüyor olsa da, Alternatif Bank olarak biz dijitalleşme çalışmalarımızı tüm müşteri segmentlerine bütünsel bir şekilde uygulamayı amaçlıyoruz. Bu alanda yaptığımız yatırımlar ve geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle, 'Üstün dijital deneyimle Türkiye'nin en verimli bankası olma' stratejimize uygun hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.