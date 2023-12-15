Vaillant, ısı pompası ile yeni döneme hazır

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2023 için belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, yılın başından bu yana tüm kategorilerde üstün bir performans sergilediklerini söyledi.

Marka olarak, daha çevreci ve tasarruf sağlayan ürünlere odaklandıklarını belirten Avdel, “Tüketicilerin beklentilerine karşılık vermek için sürekli çalışıyor; çevreci ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Büyüme stratejimizi, doğanın korunması ve daha az maliyet yaratan teknolojik çözümler üzerine kurduk’’ dedi. Türkiye’de yıllık kombi üretimin 2,5 milyon olduğunu aktaran Avdel, iç pazarda 1 milyon 100 bin kombi satış adet olduğunu ve yenileme pazarının yüzde 50’ye ulaştığına da dikkat çekti.

Avdel, Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın en önemli ihracatçı ülkelerinden biri olduğunu aktardı. Sektör, 2023 yılında 11 ayda ihracatını yüzde 8 artırarak, 6,5 milyar dolara çıkardığını bildiren Avdel, “Yılın kapanış ihracat hedefi ise 7,2 milyar doların üzerinde ve bu hedefin tutmasını bekliyoruz. Bu rakamlar, sektörümüz adına oldukça mutluluk verici. Sektörümüz, gelecek yıl daha fazla ihracat ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Isı pompası ile 2 milyar dolar tasarruf sağlanabilir”

Dünyada artık çevreci ve tasarruflu ürünlerin öncelikli olduğunu belirten Avdel, iklimlendirme sektöründe de bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Bu dönüşümün sonucu olarak, ısı pompasının öne çıktığı belirten Avdel, “Isı pompası pazarı, Avrupa’da son 5 yılda dört kat büyüme kaydederek, toplamda 1 milyon adedi aştı. Enerji maliyetlerini, tüketimini ve karbon ayak izini azaltan, yüksek verimlilik sunan ısı pompalarımızla yeni döneme hazırız. Isı pompası pazarında lider olmayı hedefliyoruz. Türkiye’de de bu cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Pazar şu an 15 bin adedin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.