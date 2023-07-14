Vakıf Katılım ile Schmid Pekintaş’tan “güneş enerjisinde” iş birliği

Anlaşma kapsamında Vakıf Katılım ve Schmid Pekintaş, GES panel üretimi, temini ve satışı noktasında iş birliği yapacak. Buna göre; Schmid Pekintaş, Vakıf Katılım müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün müsaitliğine göre destek olabilecek.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, iş birliğinin Vakıf Katılım’ın çevreye ve yeşile verdiği önemin göstergesi olduğunu kaydetti. Göktaş, bu iş birliğiyle hem çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir geleceğe destek verdiklerini hem de yenilenebilir enerji yatırımları yapan firmalarla birlikte enerjide cari açığın azaltılmasına katkı sunduklarını belirtti.

Kamu ve özel sektördeki projelere yeşil finansman desteği sunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden Göktaş, “Faaliyetlerimize BM’nin ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Planı kapsamında devam edecek, çevreye dost, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların finansmanlarında var olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Elektriğini üretmek isteyene çözüm olacağız”

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay da Türkiye’nin enerji ihtiyacını kendi kaynaklarından ve güneşinden karşılamak için 2013’ten beri üretim yaptıklarını bildirdi. Olcay, “Lider güneş paneli üreticisi konumumuzu ülkemizin güçlü finans kurumlarından olan Vakıf Katılım ile yaptığımız bu iş birliği anlaşmasıyla pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Güneş enerjisini kullanarak, çevreye ve geleceğe yatırım yapmak ve kendi elektriğini önce ucuza sonra bedavaya üretmek isteyen herkesin çözüm ortağı olacağız” diye konuştu.