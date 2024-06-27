VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi

Yoğun yatırımcı ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirilen son sermaye benzeri tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5,5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladıklarını dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak etkin sermaye yönetimi anlayışımız doğrultusunda, sermaye yapımızı çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Hatırlanacağı üzere Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracını tamamlamıştık. Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Söz konusu iki işlemle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar tutarında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk. Böylelikle 2024 yılında sermaye hükümlerini haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar arasında lider konuma yükseldik. İşleme Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100’e yakın yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldi. Böylece, söz konusu işlemin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesidir’’ ifadelerini kullandı.

“Sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık pozitif katkı”

Başarıyla tamamladıkları işlemin sermaye rasyoları üzerindeki etkisini değerlendiren Üstünsalih, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Söz konusu 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının sermaye rasyolarımıza 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak söz konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla etkin bilanço ve sermaye yönetimini en önemli önceliğimiz olarak korumaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.”