Vakıfbank, ikinci yarıda güçlü kârlılık bekliyor

Açıklamada, enflasyon beklentisinin güncellenmesiyle 2023 ikinci yarıda bu kanaldan toplam 39 milyar TL pozitif katkı beklendiği ifade edildi. Vakıfbank’ın bilançodaki serbest karşılık bakiyesi 6,7 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Bankada 2. çeyrekte kambiyo işlemleri ile menkul kıymet alım-satımları sayesinde 9,3 milyar TL’lik çeyreklik güçlü ticari kâr gerçekleşti. Toplam mevduatlar son çeyrekte yüzde 12 oranında; yıllık bazda bakıldığındaysa yüzde 78 artarken, TL mevduatlar çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık yüzde 114 büyüdü.

Bankanın toplam 279 milyar TL değerindeki TL menkul kıymetlerinin yüzde 52’si TÜFE’ye endeksli kağıtlardan oluşurken bunun yüzde 33’ü sabit faizli kağıtlardan oluştu. TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden gelirler ise bir önceki çeyrekteki 9,7 milyar TL’den 10,3 milyar TL’ye yükseldi. Vakıfbank 2023 yılının 2. çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,1 milyar TL’nin hafif altında, 1,0 milyar TL net dönem kârı elde etti.