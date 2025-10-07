Vakıfbank'a 1 milyar dolarlık finansman

VakıfBank, toplam 1 milyar 22 milyon ABD Doları tutarında, yurt dışı havale akımlarına dayanan (Diversified Payment Rights – DPR) Programı kapsamında yeni bir fonlama işlemi gerçekleştirdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre işlem, 524 milyon ABD Doları ve 425 milyon Euro tutarındaki iki dilimden oluşuyor.

Açıklamaya göre söz konusu DPR Programı kapsamında gerçekleştirilen toplam dokuz farklı işlem, en az 5 yıl ve en çok 10 yıl vadeli olacak şekilde sağlanmış olup, fonlama uluslararası kurumsal nitelikli yatırımcılar ve muhabir bankalardan temin edildi.

Fitch notunu yükseltmişti

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “1 milyar dolar eşdeğerindeki bu ikinci işlemle birlikte 2025’te DPR kapsamında sağladığımız fonlamayı 1,7 milyar dolara taşıdık. Seçici kredi politikamız doğrultusunda söz konusu kaynağı ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen projelere yönlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, DPR programı notunu 2024 yılının Eylül ayında “BB+” seviyesinden BBB- ile yatırım yapılabilir seviyeye çıkardığını hatırlatan Üstünsalih, “Bu durum, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı” ifadesinde bulundu.

Üstünsalih, işleme yönelik açıklamasına şöyle devam etti:

“5 – 10 yıl aralığındaki vadeler, fonlama yapımızın vade uyumunu ve öngörülebilirliğini güçlendirirken; Avrupa ve Orta Doğu ağırlıklı olmak üzere 4 kıtadan 8 yatırımcı ile sağladığımız çeşitlendirme, hem erişim hem maliyet tarafında esneklik yarattı. DPR programımızı, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerinde ihracat, yatırım ve istihdamı önceleyen projelere kaynak sağlayacak biçimde konumlandırıyoruz.”