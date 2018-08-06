VakıfBank’ta üst düzey atama

06 Ağustos 2018

VakıfBank bünyesinde 27 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih, Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

1963 yılında Trabzon’un Akçaabat ilçesinde doğan Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yapan Üstünsalih, bankacılık kariyerine 1991 yılında VakıfBank’ta programcı olarak başladı. Üstünsalih, Banka’nın çeşitli şube ve birimlerinde müdür olarak görev yaptıktan sonra, EBİS, Bireysel Bankacılık, Bankacılık Operasyonları, Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Başkanlığı birimlerinde başkanlık yaptı.

Halen Güneş Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıf Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Denetçiliği görevlerini sürdüren Üstünsalih, birçok vakıf ve dernekte de görev almıştır. Abdi Serdar Üstünsalih, evli ve iki çocuk babasıdır.