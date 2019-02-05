Vatan Kablo’ya Siemens'ten ödül

05 Şubat 2019

Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarikçi Günü “Sınırları Aş” sloganıyla hareket ederek tüm tedarikçi firma temsilcilerinin katılımı ile İstanbul’da geçekleşti.

2018 mali yılında dünya genelinde yaklaşık 42 milyar avroluk satın alma hacmine imza atan ve büyük çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere yakın coğrafyayı da kapsayan bölgeden 320 milyon avronun üzerinde satın alma yapan Siemens, Türkiye’nin en büyük tedarikçilerini ağırladı.

Siemens’in, uzun yıllardan bu yana iş ortaklığı yaptığı Vatan Kablo’ya ödül verilmesine ilişkin açıklamada bulunan Vatan Kablo Pazarlama ve Marka Müdürü Ali Tümkaya “Yüksek teknolojili ürünler ve projeler üreten, dünyanın en köklü ve güçlü markalarından biri olan Siemens’in tedarikçileri arasında yer alıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yüksek kalite standartlarımız, Ar-Ge faaliyetlerimiz, ileri teknoloji ile kurmuş olduğumuz Alçak Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim ve Bakır Tel Üretim Tesislerimizi içeren entegre üretim tesisimiz ile Siemens gibi ulusal ve uluslararası birçok firmanın tercih ettiği bir marka olan firmamız, bir dünya markası olma yolunda ilerlediği hedefe ulaşacağından emindir. Bu bağlamda bu ödülü almada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Üretim teknolojisi ile dünyada sayılı tesislerden biri olan Yüksek gerilim kablo üretim tesisimizin açılmasıyla ürün çeşitliliğini arttırdıklarını belirten Tümkaya, hizmet ve sürdürebilir kalite anlayışıyla tüm ürün gruplarında küresel ölçekte yarışabilen marka haline geldiklerini söyledi.

Tümkaya, “Ayrıca 2018 yılında devreye aldığımız RES yatırımız ile kendi enerjisini üretme kapasitesine ulaşan Entegre Tesisimiz, yenilenebilir enerji kullanımı ile Karbon Ayak İzinde yıllık 3 bin 500 ile 4 bin ton CO2 salınımının önüne geçmiştir. Küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin ve enerji verimliliğinin öneminin arttığı günümüzde, yenilenebilir enerji kullanımı ile firmamız “ Çevre Dostu Şirketler “ içindeki yerini almış” ifadelerini kullandı.