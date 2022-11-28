VC fonları Afrika’ya daha fazla yönelecek

Girişim ve yatırım ekosisteminin önemli isimleri 22 Kasım 2022’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Start-Up Day 22 What’s Next etkinliğinde bir araya geldi. Uzman konuşmacılar, Ventures Oturumu’nda yatırım ve girişim dünyasının geleceğini konuştu. Ekosistemde yer alan VC fonları hakkında değerlendirmelerde bulunan TechOne VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan kendi yatırım serüveninin öne çıkan noktalarını ve ekosistemin geleceğine dair görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Ekosistemin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yiğit Arslan, “Afrika’nın birçok noktada dünyaya entegre olması bazı işlerin çok daha hızlı ve daha büyük ölçeklere gelmesini sağlayacak. Bu sebeple, önümüzdeki 10 senede bizim gibi VC fonlarının Afrika’ya daha fazla yöneldiğini göreceğiz. İkinci olarak biraz daha dikey teknolojiler ön plana çıkacak. Yapay zeka uygulamalarının dikeyde çok daha derin ve günlük hayatın içine işlemiş bir şekilde kullanılması beklenebilir. Günümüzde uzay teknolojileri alanında ciddi çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla buradaki genişlemeyle birlikte özellikle malzeme bilimi gibi birçok alanda farklı yatırım fırsatları ortaya çıkacak” dedi.

“Eksikleri olan hikayeleri girişimcilerle tamamlıyoruz”

Girişim ekosistemine giriş yolculuğunu katılımcılarla paylaşan Yiğit Arslan, “Her şey 2007 yılında Boston’da bir melek yatırım ağı toplantısına katılmamla başladı. Toplantıda bir girişimci yaratıcı bir ayakkabı fikri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Fikir oldukça beğenildi, çekler yazıldı. Karşılıklı güven dikkatimi çekti. İlk defa gördükleri birine yatırım yaptılar. Benim dünyam orada tamamen değişti. 2009 yılından itibaren 10 yıl kadar piyasayı kenardan izledim. 2019’da artık piyasaya girmezsem geç kalacağımı düşünmeye başladım. Alandaki varlığımızı ilk defa kanıtlama ihtiyacı hissettik. Kanıtlama diyorum çünkü hepimizin yaptığı iş aslında birer meydan okuma. Eğer her şey tam olsa risk almıyor oluruz. Bizim süreçlerimizde eksikleri olan hikayeleri girişimcilerle tamamlıyoruz" dedi.