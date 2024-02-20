Veri merkezine 100 milyon dolar yatırım

Hamide HANGÜL

Vodafone Türkiye, uluslararası dijital altyapı sağlayıcılarından Edgnex Data Centres by DAMAC ile İzmir’de yüzde 50-50 ortaklıkla 100 milyon dolar tutarında veri merkezi yatırımı gerçekleştirecek. Söz konusu merkezi, 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçerek, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek.

Veri taşıma ve barındırma hizmetleriyle faaliyetine başlayacak olan merkez, uzun vadede 6 megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone'un Ege Bölgesi'ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak. Toplam 12 megawatt kapasiteye kadar büyümeye elverişli bir yapı olarak tasarlanacak. Böylelikle Vodafone'un Türkiye'nin büyükşehirlerinde bulunan veri merkezlerinin sayısı 6'ya, beyaz alan büyüklüğü ise 13 bin 500 metrekareye kadar ulaşacak.

“17 yılda 157,6 milyar TL yatırım yaptık”

Veri merkezi projesinin duyurulduğu basın toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone’un, Türkiye’nin yatırım ikliminde önemli bir rolü bulunduğunu, dijital dönüşümün ülke ekonomilerinin ve toplumların dayanıklılığı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye ekonomisine katkı sağlayan oyunculardan biri olduklarını belirten Aksoy, “Son 17 yılda yaptığımız yatırımın reel değeri 157,6 milyar TL'yi aştı. Vodafone ekosistemi olarak sadece 2022-23 mali yılında Türkiye GSYH'sine 68 milyar TL'lik katkı sağladık” dedi.

Sektör olarak, yeni nesil teknolojilerle donatılmış genişbant altyapısının yaygınlaştırılması ve dijital araçlara erişimin sağlanması yoluyla ekonomik ve toplumsal gelişime önemli katkı sağladıklarını ifade eden Aksoy, “Gelecek hedeflerimizden biri de veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümek” dedi.

“Güçlerimizi birleştirdik”

Küresel bulut bilişim pazar büyüklüğünün 2026 yılına kadar 947,3 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğüne işaret eden Engin Aksoy, “Bu yükselen ekonomide Türkiye'nin yer almaması düşünülemez. Bulut bilişim için güvenilir ve yüksek kapasiteli veri merkezlerine yatırım yapılması bir zorunluluk olmaya devam ediyor. Bu anlayışla DAMAC ile ülkemize yeni bir veri merkezi kazandırmak üzere güçlerimizi birleştirdik ve bir ortak girişim şirketi kurduk.

Bu stratejik ortaklıkla amacımız, Türkiye'de ve diğer global pazarlarda veri merkezi tesisleri geliştirmek. Bu kapsamda İzmir'de kuracağımız ortak veri merkezi projemizin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Yeni veri merkezimiz tamamlandığında, teknoloji alanındaki yatırımlarımızın en güçlü halkalarından birini oluşturacak.”

Globale 1 milyar dolarlık bütçe

Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali de iş birliğinin kendileri için önemine dikkati çekerek, şunları söyledi: “Şirket olarak dünyada 1 milyar dolarlık bir 'Data Center' yatırımı planlıyoruz, 100 milyon dolarlık yatırım da bunun içinde.

Bu merkez verimli modüler büyümeye izin veren bir veri merkezi olacak ve iki ülke için de katma değerli bir yatırım olacak. Bu yatırım iki ülkenin de ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak, Türkiye'nin büyümesine de katkıda bulunacak. Bu yatırım bizim için de önemli bir dönüm noktası olacak.

Türkiye'nin en geniş ve en eski şehirlerinden biri olan İzmir, konumu itibarıyla da Doğu Akdeniz Bölgesi'nin veri merkezi talebini karşılamak adına son derece elverişli. Biz yerel dijital ekonomiler üzerinde maksimum etki alanına sahip olabileceğimiz küresel stratejik ortaklıklar kurmaya önem veriyoruz. Bu nedenle Vodafone ile olan çalışmamız hızla gelişen piyasada dünya standartlarında bir tesis sunacak.”

“Bu yatırımı başlangıç görüyoruz”

Toplantı sonunda iki şirketin yetkilileri basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Engin Aksoy, yatırımda ortaklığın yüzde 50-50 olacağının bilgisini vererek, yeni merkezde yeni istihdam yaratacaklarını, 2025'de hayata geçmesi planlanan merkezle ekonomiye katkı sunmaya devam edeceklerini anlattı. Yapay zekanın sektördeki yeri ve önemine dikkati çeken Aksoy, yeni merkezde de yapay zekanın önemli bir yeri olacağını dile getirdi. Aksoy, "Bu yatırımı başlangıç olarak görüyoruz.

Burası modüler bir yapı olarak inşa ediliyor zaten kapasite ihtiyacına göre değerlendirebiliriz” dedi. Edgnex Data Centres by DAMAC Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Danish Nayar da veri merkezi açısından İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer şehirlerde de potansiyel gördüklerini, yatırım için Orta Doğu ülkelerine odaklandıklarını, Türkiye'nin de kendileri için önemli bir ülke olduğunu söyledi.