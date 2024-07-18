Vestel Mobilite Hindistan pazarına açıldı

Vestel'in elektrikli araç şarj cihazları, otomotiv elektroniği ve batarya enerji depolama çözümlerine odaklanan yeni girişimi Vestel Mobilite, Hindistan'da yeni iş ortaklıkları arayışına girdi.

Şirket bu amaçla, Hindistan'ın önde gelen otomotiv gruplarından Krishna Grubu'na bağlı Shloka Enterprises ile başta elektrikli araç şarj istasyonları olmak üzere, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri alanlarında potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

Şarj istasyonlarında işbirliği

Anlaşma kapsamında iki şirket Hindistan'daki elektrikli araç (EV) şarj istasyonları, mobilite elektroniği ve enerji depolama sistemleri pazarındaki potansiyel fırsatları belirlemek için işbirliği yapacak. Anlaşmayla bu alanlardaki ilgili teknoloji ve ürünleri Hindistan'a getirecek yeni iş ortaklıklarıyla sonuçlanması amaçlanıyor.

30 ülkeye şarj soketi

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, Vestel'in 2017'den bugüne ürettiği elektrikli araç şarj istasyonlarıyla (EVC) Türkiye ve Avrupa'da 30'a yakın ülkede, 180 binden fazla şarj soketi yerleşimi yaptığını belirtti.

Kutlu, bu alanda hem global hem de yerli birçok müşterilerinin bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Mobilite alanında yaşanan küresel değişim ve dönüşüm, elektrikli şarj istasyonlarına yönelik ihtiyacı da hızla artırıyor. Elektrikli araçlarla birlikte gelişen batarya teknolojileri, araç dışı batarya kullanımını da etkiliyor. Vestel Mobilite olarak bu büyümeden payımızı almak için AC ve DC şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve batarya depolama çözümleri gibi alanlara odaklanıyoruz. Küresel oyuncu olma vizyonumuz kapsamında dünyanın değişik köşelerinde potansiyel iş ortaklıkları kurma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Shloka Enterprises ile imzaladığımız anlaşmayla Hindistan pazarında yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz."