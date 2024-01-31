Vestel'de ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Vestel çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci Genel Başkan Pevrul Kavlak'ın 7 Eylül 2021'de kurduğu ilk temasın ardından başladı.

Türk Metal Sendikasının, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'de yetkilerinin kesinleşmesi üzerine taraflar arasında toplu iş sözleşmesi müzakerelerine geçildi.

Uzun süren müzakerelerin ardından yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı her iki iş yeri için 2024-2025 dönemine ait toplu iş sözleşmesi, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Necmi Kavuşturan ve Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Taliphan Kıymaz tarafından imzalandı.