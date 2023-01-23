VeVentures 2022 Yıl Sonu Değerlendirme Raporunu yayınladı

Enerji, gemicilik, mühendislik, fintek, bilişim, ödeme hizmetleri ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren VeVentures Şirketler Topluluğu, 2022 Yıl Sonu Değerlendirme Raporunu yayınladı.

VeVentures Şirketler Topluluğu bünyesinde kurulan, satın alınan ve hizmet kapsamı genişletilen şirketler hakkında önemli adımların kaleme alındığı raporda, grubun gelecekteki hedef ve planlarına da yer verildi.

“Zorlu koşullarda doğru hamleler yaptığımıza inanıyoruz”

Dünyanın farklı ülkelerine hizmet ihracatı yapan VeVentures’in yılsonu itibariyle yurt içi ve yurt dışında 250 kişiye istihdam sağladığını hatırlatan VeVentures Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Vural, “2022 yılı bizim için gerçekten dolu dolu geçti. Farklı sektörlere temas ettiğimiz ve özellikle sanayi ve fintek alanında yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Dünya genelinde pandemiyle beraber ekonomik anlamda zor geçen seneler yaşansa da, koşullar kapsamında doğru hamleler yaptığımıza inanıyoruz. Yatırıma iştahlı bir şirket topluluğu olarak hem grup şirketlerimizde hem de ortaklık yaptığımız şirketlerde hedeflerimize doğru ilerliyoruz” dedi.