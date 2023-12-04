Vileda Türkiye Genel Müdürü Serkan Şahin Almanya'ya atandı

Vileda Türkiye’ye 2018'de Ticari Direktör olarak katılan Serkan Şahin, 2019 yılında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Vileda Almanya üst yönetiminden Margarida Rita, Serkan Şahin’in yeni görevini “Serkan’ın bize güçlü ivme kazandıracak bir yönetici olduğuna inanıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Rita şunları dile getirdi: "Ulusal ve uluslararası pozisyonlarda, özellikle Nestlé, Mondelez ve Colgate-Palmolive gibi tanınmış global hızlı tüketim ürünleri şirketlerinde geçen 20 yılı aşkın deneyimi bizim için bir kazanç. Satış ve pazarlama alanındaki kapsamlı bilgi birikimi ve Vileda Türkiye Genel Müdürü olarak ortaya koyduğu yetenekleri, Vileda’nın Almanya’daki büyümesinde çok değerli olacaktır.”

Şahin ise atamayla ilgili düşüncelerini “Yeni görevimi sabırsızlıkla bekliyorum. Önceliğim Vileda’nın Almanya’daki pazar liderliğini daha da genişletmek ve ticari ortaklarımızla işimizi güçlendirmek olacak.” diyerek dile getirdi.